Quién es Ryo Hirakawa, el piloto japonés que reemplaza a Esteban Ocon en Haas durante el GP de México
Tiene 32 años, ganó las 24 Horas de Le Mans y fue bicampeón del Mundial de Resistencia con Toyota. Después de pasar por McLaren y Alpine, el japonés tendrá su primera carrera en la Fórmula 1 tras la inesperada decisión de Haas.
Resumen para apurados
- Ryo Hirakawa debutará en la F1 con Haas al reemplazar a Esteban Ocon en el GP de México este fin de semana, tras una sorpresiva decisión del equipo que no reveló los motivos.
- A sus 32 años, el japonés llega tras ganar las 24 Horas de Le Mans y ser bicampeón del WEC con Toyota, además de ser piloto de reserva en McLaren, Alpine y la propia escudería Haas.
- Su estreno genera expectativa y abre incógnitas para el GP de Brasil, en un marco de transición para Haas, que aún no confirmó su butaca tras la salida pactada de Ocon.
El Gran Premio de México de Fórmula 1 tendrá un debutante inesperado. Ryo Hirakawa, piloto japonés de 32 años, reemplazará a Esteban Ocon en Haas durante el resto del fin de semana y disputará su primera carrera en la máxima categoría del automovilismo. La decisión sorprendió al paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque el nombre del reemplazante no es desconocido para quienes siguen las competencias internacionales.
Hirakawa nació el 7 de marzo de 1994 en Kure, una ciudad de la prefectura japonesa de Hiroshima. Su trayectoria comenzó en el karting a los 13 años y rápidamente encontró su lugar en las categorías de formación. Fue campeón de la Fórmula 3 japonesa y de la Porsche Carrera Cup Japan, antes de consolidarse como uno de los pilotos destacados del automovilismo de su país.
En 2017 conquistó el campeonato de Super GT y, tres años después, terminó como subcampeón de la Super Formula, una de las categorías de monoplazas más importantes de Japón.
Sin embargo, su mayor reconocimiento internacional llegó de la mano de Toyota y el Mundial de Resistencia (WEC). En 2022 ganó las prestigiosas 24 Horas de Le Mans en su primera participación dentro de la categoría principal, uno de los triunfos más importantes de su trayectoria. Ese mismo año se consagró campeón mundial de resistencia, título que volvió a conseguir en 2023.
El camino de Hirakawa hasta la Fórmula 1
A pesar de sus éxitos en otras competencias, Hirakawa mantuvo su objetivo de llegar a la Fórmula 1. En 2024 se incorporó a McLaren como piloto de reserva y, a comienzos de 2025, pasó a Alpine para desempeñar funciones de pruebas y reserva.
En la escudería francesa coincidió con Franco Colapinto, quien también formaba parte de la estructura de pilotos de reserva antes de conseguir un asiento titular.
Posteriormente se incorporó a Haas, equipo que fortaleció su vínculo con Toyota Gazoo Racing y que esta temporada compite bajo la denominación TGR Haas F1 Team.
Su trabajo dentro de la escudería estadounidense incluyó distintas participaciones en entrenamientos libres. Este viernes, durante la primera práctica del Gran Premio de México, Hirakawa condujo el VF-26 y finalizó en el 15° puesto, antes de devolverle el monoplaza a Ocon para la segunda sesión.
Una oportunidad inesperada a los 32 años
El sábado, Haas confirmó que Hirakawa ocuparía el lugar de Ocon durante el resto del Gran Premio, sin explicar los motivos de la decisión. El equipo descartó que el francés estuviera enfermo y anunció que no realizaría más declaraciones.
El japonés compartirá equipo con Oliver Bearman y participará de la clasificación y de la carrera del domingo, programada a 71 vueltas. Aunque acumula una extensa trayectoria en el automovilismo internacional, será su primera participación oficial en un Gran Premio de Fórmula 1.
Su debut llega, además, en un contexto de incertidumbre para Haas. Ocon ya había anunciado que dejaría la escudería al finalizar 2026 y el brasileño Rafael Câmara fue elegido para ocupar su lugar la próxima temporada.
Por ahora, el equipo tampoco confirmó quién conducirá el segundo monoplaza en el Gran Premio de Brasil. Mientras se intenta esclarecer qué ocurrió con Ocon, Hirakawa tendrá la oportunidad que buscó durante años: competir por primera vez en la máxima categoría del automovilismo, a una edad en la que muchos pilotos ya transitan la segunda mitad de sus carreras.