Quién es Ryo Hirakawa, el piloto japonés que reemplaza a Esteban Ocon en Haas durante el GP de México

Hirakawa nació el 7 de marzo de 1994 en Kure, una ciudad de la prefectura japonesa de Hiroshima. Su trayectoria comenzó en el karting a los 13 años y rápidamente encontró su lugar en las categorías de formación. Fue campeón de la Fórmula 3 japonesa y de la Porsche Carrera Cup Japan, antes de consolidarse como uno de los pilotos destacados del automovilismo de su país.