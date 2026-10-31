“No me hagan esto”: el tenso diálogo de Esteban Ocon con su ingeniera antes de ser apartado por Haas en México

La inesperada salida de Esteban Ocon del Gran Premio de México de Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. Antes de que Haas anunciara que el francés no continuaría participando del fin de semana, el piloto había protagonizado un tenso intercambio por radio con su ingeniera de pista, Laura Müller, durante la segunda práctica libre del viernes en el autódromo Hermanos Rodríguez.