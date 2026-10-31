“No me hagan esto”: el tenso diálogo de Esteban Ocon con su ingeniera antes de ser apartado por Haas en México
El piloto francés protagonizó un intercambio por radio con Laura Müller durante la segunda práctica libre. Horas después, Haas anunció su reemplazo por Ryo Hirakawa sin explicar los motivos de la decisión.
Resumen para apurados
- Haas apartó este viernes a Esteban Ocon del GP de México de F1 tras una tensa discusión radial por neumáticos y lo reemplazó por Ryo Hirakawa sin dar motivos oficiales.
- Durante la práctica 2, Ocon rechazó la orden de boxes de cambiar a gomas medias. El piloto francés ya sabe que no seguirá en la escudería Haas para la temporada 2027.
- El japonés Hirakawa debutará en la F1 este domingo, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de Ocon y su posible participación en el próximo GP de Brasil.
La inesperada salida de Esteban Ocon del Gran Premio de México de Fórmula 1 sumó un nuevo capítulo de incertidumbre. Antes de que Haas anunciara que el francés no continuaría participando del fin de semana, el piloto había protagonizado un tenso intercambio por radio con su ingeniera de pista, Laura Müller, durante la segunda práctica libre del viernes en el autódromo Hermanos Rodríguez.
El episodio ocurrió mientras Ocon giraba con neumáticos blandos. Desde el equipo le indicaron que debía ingresar a boxes para cambiar el compuesto por uno medio, pero el francés manifestó inmediatamente su desacuerdo con la estrategia.
“Debemos cambiar a medios”, le comunicó Müller por radio. La respuesta del piloto dejó en evidencia su malestar: “No, quiero el blando, no me hagan esto. Es mi turno este finde”.
El intercambio reflejó las diferencias entre el corredor y su equipo respecto del programa de trabajo establecido para la sesión. Ocon pretendía continuar utilizando los neumáticos blandos, mientras que desde el muro de boxes buscaban modificar la planificación.
La discusión adquirió una relevancia inesperada horas después, cuando Haas anunció que Ryo Hirakawa reemplazaría al francés durante el resto del Gran Premio de México, incluyendo la tercera práctica libre, la clasificación y la carrera del domingo.
Según reconstruyó The Race, Müller justificó el cambio por el rendimiento de los neumáticos de Bearman, que no había sido satisfactorio. La ingeniera le explicó a Ocon que debían completar la tanda larga con medios, pero el francés insistió en su preferencia por los blandos.
¿La discusión provocó la salida de Ocon?
Aunque el intercambio por radio llamó la atención, no está confirmado que haya sido el motivo de su reemplazo. Haas aseguró que la decisión no respondió a un problema de salud del piloto, pero evitó ofrecer otras explicaciones.
La situación se produce, además, en un contexto particular: Ocon ya sabe que no continuará en la escudería durante 2027, cuando su asiento será ocupado por el brasileño Rafael Câmara.
Hirakawa, de 32 años, tendrá la oportunidad de debutar oficialmente en una carrera de Fórmula 1, mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro inmediato del francés. Haas tampoco aclaró si Ocon regresará para el próximo Gran Premio de Brasil.
Por ahora, una discusión sobre neumáticos es el último episodio público de tensión conocido antes de una decisión que todavía no tiene una explicación oficial.