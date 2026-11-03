Visita del papa León XIV: Milei no invitó a los ex presidentes a la recepción oficial

En el caso de Macri, su participación estará limitada a otra de las actividades previstas durante la visita papal. El expresidente asistirá a la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Su presencia responde a una invitación de su primo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.