Visita del papa León XIV: Milei no invitó a los ex presidentes a la recepción oficial
El acto institucional se realizará este domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad y contará con la presencia de los 24 gobernadores, senadores, diputados y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Mauricio Macri participará de otra actividad, convocado por el Gobierno porteño.
Resumen para apurados
- Javier Milei no invitó a los ex presidentes al acto oficial por la llegada del papa León XIV, previsto para este domingo en el Palacio Libertad de Buenos Aires.
- El Vaticano y el Episcopado pidieron pluralidad política, pero el Gobierno solo convocó a gobernadores y legisladores. Mauricio Macri irá a una misa invitado por la Ciudad.
- La exclusión de ex mandatarios evidencia la tensión política local y marca una distancia con las sugerencias de unidad institucional impulsadas por la Iglesia.
El presidente Javier Milei decidió no invitar a los ex presidentes argentinos a la recepción oficial del papa León XIV, prevista para este domingo en el Palacio Libertad (ex CCK). El único ex mandatario que participará de las actividades del Sumo Pontífice en el país será Mauricio Macri, aunque lo hará por una convocatoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según indicaron fuentes oficiales al diario Clarín, sí fueron invitados los 24 gobernadores, además de los senadores y diputados nacionales. También recibió la notificación oficial la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El encuentro institucional se realizará a las 18.30 en el Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151. La actividad será parte de la recepción oficial del Pontífice, quien llegará a la Argentina ese mismo domingo a las 16.30. En el Aeroparque Metropolitano será recibido por el presidente Milei.
Entre los exmandatarios que podrían haber integrado la convocatoria se encuentran Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Alberto Fernández y Mauricio Macri. La lista también incluye a los mandatarios transitorios que estuvieron al frente del país durante la crisis de 2001. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, mientras que María Estela Martínez de Perón reside en el exterior.
En el caso de Macri, su participación estará limitada a otra de las actividades previstas durante la visita papal. El expresidente asistirá a la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Su presencia responde a una invitación de su primo, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
El pedido del Vaticano y la propuesta de la Iglesia
La decisión del Gobierno se conoce después de que el Vaticano solicitara que en el encuentro institucional del Palacio Libertad estuvieran representados todos los sectores políticos. Sin embargo, desde la Santa Sede no se había precisado si ese planteo incluía necesariamente a los expresidentes.
La propuesta de convocar a todos los exmandatarios había sido impulsada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.
Qué había anticipado el canciller Pablo Quirno
El lunes, durante la visita de la delegación enviada por el Vaticano, el canciller Pablo Quirno había adelantado que los gobernadores, la vicepresidenta y los integrantes del Congreso serían invitados al acto, aunque dejó abierta la posibilidad de que también participaran los expresidentes.
"Al Palacio Libertad están invitados los gobernadores y la vicepresidente. Los expresidentes todavía no están incluidos", había señalado el funcionario.
Quirno, quien representará al Poder Ejecutivo en las actividades que León XIV desarrollará en Córdoba y Luján, también se refirió a los preparativos de la visita. "Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados", expresó.
Además, confirmó que Milei recibirá al Papa en Aeroparque cuando arribe al país, luego del inicio de su gira sudamericana por Uruguay, y que el lunes participará de la misa en el Monumento a los Españoles.
"Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien", concluyó el canciller.