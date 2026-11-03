Visita de León XIV a la Argentina: cómo deben vestirse Javier Milei y Karina Milei, según el protocolo
El especialista en realeza y protocolo Rodolfo Vera Calderón explicó cuáles son las normas que deben respetar las autoridades durante el encuentro con el Sumo Pontífice. Advirtió que no corresponde arrodillarse ni saludarlo con un beso y detalló cómo deben vestirse el Presidente y los integrantes de la comitiva.
Resumen para apurados
- Un experto en protocolo detalló las normas de vestimenta y conducta para Javier y Karina Milei ante la visita oficial del papa León XIV a la Argentina el 8 de noviembre.
- Rodolfo Vera Calderón explicó en Radio Mitre que se exige traje oscuro para el mandatario, vestidos sobrios y evitar gestos como arrodillarse o dar besos al Pontífice.
- La visita marcará un hito diplomático e histórico para el país, siendo la primera llegada de un Sumo Pontífice al territorio nacional desde la realizada en 1987.
La próxima llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre, genera expectativas por el significado histórico de su visita y por los preparativos para recibirlo. Uno de los aspectos que despierta mayor interés es el protocolo que deberán respetar el presidente Javier Milei y las autoridades que participen de los actos oficiales.
En diálogo con Radio Mitre, el periodista y especialista en realeza y protocolo Rodolfo Vera Calderón repasó las principales reglas para recibir al jefe de la Iglesia católica. Entre sus recomendaciones, hizo hincapié en una confusión habitual: las autoridades políticas no deben arrodillarse ante el Papa ni realizar reverencias exageradas.
“Una autoridad política no tiene que arrodillarse al Papa nunca, una ligera inclinación de cabeza como de respeto si eres católico”, explicó el especialista.
Cómo debe saludar Javier Milei al papa León XIV
Uno de los momentos centrales será el primer encuentro entre el Presidente y León XIV. Según Vera Calderón, el saludo debe ser sencillo y respetuoso, sin gestos exagerados ni demostraciones físicas que excedan las normas protocolares.
“Quien marca el saludo es el Papa siempre. Se espera que el Papa marque el saludo, normalmente le estrechas la mano”, señaló durante la entrevista con Radio Mitre.
El experto también desaconsejó saludar al Pontífice con un beso, una costumbre habitual en Argentina, y recomendó mantener cierta distancia física.
“Nada de beso ni nada. Un buen apretón de manos, bajas la cabeza si eres católico. No puedes invadir el espacio físico del Papa”, sostuvo.
También aclaró que la genuflexión no corresponde a las autoridades políticas. Según explicó, las reverencias y el beso del anillo papal están reservados a determinadas situaciones protocolares vinculadas con la realeza.
En cuanto al tratamiento formal, indicó que corresponde utilizar “Su Santidad” cuando se habla del Papa y “Santidad” o “Santo Padre” cuando se le dirige la palabra directamente.
Qué ropa deben usar Javier Milei y Karina Milei para recibir al Papa
La vestimenta será otro de los puntos importantes durante la recepción oficial. Para el Presidente, Vera Calderón recomendó una combinación clásica y sobria, acorde con las normas del protocolo vaticano.
“Traje oscuro, camisa y corbata, punto. Azul marino, gris oscuro, negro, nada más”, detalló sobre los colores apropiados para Milei.
El especialista también advirtió que los tonos claros, como el beige o el gris claro, no serían adecuados para una ocasión de estas características.
En el caso de las mujeres de la comitiva, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, las recomendaciones son más específicas. El experto aconsejó optar por vestidos o trajes formales y evitar determinadas prendas.
“Para las mujeres es un poquito más estricto. Se recomienda vestido o traje”, explicó.
Entre las indicaciones mencionó evitar los pantalones, los escotes pronunciados, las transparencias y las minifaldas. También señaló que el largo de las prendas debería quedar por debajo de las rodillas.
Sin embargo, aclaró que existe una creencia equivocada respecto del uso obligatorio del negro: las mujeres no tienen que vestirse necesariamente de ese color para encontrarse con el Pontífice.
El privilegio del blanco y el uso de mantillas
Otro de los aspectos que suele generar dudas es la posibilidad de vestir de blanco durante una audiencia papal. Vera Calderón explicó que ese color no está prohibido, aunque existe una tradición particular conocida como el privilegio del blanco.
“Realmente a lo que corresponde es ir completamente de negro, incluso el vestido manga larga, yo diría o tres cuartos”, explicó al referirse a la vestimenta tradicional.
No obstante, aclaró que el blanco constituye un privilegio reservado a determinadas reinas de países católicos.
También se refirió al uso de mantillas, como la que utilizó la vicepresidenta Victoria Villarruel durante su último encuentro con el papa Francisco.
Para el especialista, este accesorio no es obligatorio, aunque aporta solemnidad y formalidad al atuendo. Como alternativa, recomendó utilizar algún tipo de tocado que cubra la cabeza, pero desaconsejó los sombreros llamativos, las capelinas y los denominados fascinators.
Cómo reconocer si el Papa llega como jefe de Estado o líder religioso
Durante la entrevista, Vera Calderón también explicó que la vestimenta del Pontífice puede dar pistas sobre el carácter institucional de sus actividades.
En particular, mencionó la museta roja, una capa corta que puede utilizar sobre sus vestiduras. Según indicó, si León XIV llega a la Casa Rosada con esa prenda, estará resaltando su condición de jefe de Estado.
El especialista también explicó qué características tiene una visita de Estado: contempla una agenda institucional que incluye encuentros con los tres poderes, una cena oficial y discursos de las autoridades participantes.
La llegada de León XIV a la Argentina marcará un acontecimiento de relevancia para el país. La última visita de un Papa al territorio argentino fue la de Juan Pablo II, en 1987, por lo que el encuentro con el actual Pontífice tendrá una dimensión histórica y diplomática, además de su significado religioso.