En medio de las dudas sobre Falcioni, Lucas Pusineri apareció en la platea del Monumental

Resumen para apurados
- El ex DT Lucas Pusineri presenció el lunes la derrota de Atlético Tucumán ante Argentinos en el José Fierro, en medio de dudas sobre el futuro de Falcioni.
- Pusineri, con dos ciclos en el club, mantiene lazos familiares allí, mientras Falcioni suspendió su conferencia tras la eliminación del Decano en los playoffs.
- Pese a que Mario Leito ratificó a Falcioni para el cierre del torneo, la aparición de Pusineri alimenta las especulaciones sobre la futura conducción técnica.
Una presencia conocida llamó la atención durante el partido entre Atlético Tucumán y Argentinos, disputado el lunes en el estadio Monumental José Fierro. Lucas Pusineri, exdirector técnico del “Decano”, estuvo en una de las plateas siguiendo el encuentro que terminó con derrota 2-1 para el conjunto de Julio César Falcioni y significó su eliminación de la lucha por los playoffs del Clausura.
El entrenador fue reconocido por algunos simpatizantes mientras se encontraba en las tribunas del estadio de 25 de Mayo y Chile. Su aparición no pasó inadvertida, especialmente por el recuerdo que dejó su primer ciclo al frente del equipo, cuando Atlético protagonizó una destacada campaña en la Liga Profesional 2022 y peleó el campeonato hasta las últimas fechas.
Sin embargo, la presencia de Pusineri en Tucumán tiene una explicación que trasciende su pasado como entrenador del club. El DT mantiene un fuerte vínculo familiar con la provincia, donde sus hijos desarrollaron parte de su formación futbolística. De hecho, Ciro Pusineri integra las divisiones inferiores de Atlético y participa en la categoría 2014.
No es la primera vez que el entrenador se acerca a acompañarlo. En mayo de este año estuvo presente en una jornada del torneo Pre AFA, cuando las categorías infantiles del “Decano” enfrentaron a Talleres de Córdoba. En aquella ocasión, Ciro convirtió uno de los goles del triunfo y su padre celebró desde la tribuna junto a su familia.
El vínculo de Pusineri con Atlético Tucumán
El entrenador tuvo dos etapas al frente del plantel profesional. La primera comenzó en abril de 2022 y se extendió hasta julio de 2023. Su momento más destacado llegó durante la Liga Profesional 2022, cuando Atlético terminó quinto con 46 puntos y se mantuvo entre los candidatos al título durante buena parte del campeonato.
Después de su salida, Pusineri regresó en febrero de 2025 para reemplazar a Facundo Sava. Su segunda experiencia concluyó el 27 de octubre de ese mismo año, cuando el club anunció oficialmente su desvinculación de común acuerdo.
A pesar de haber dejado el banco de suplentes, el entrenador conservó su relación con Tucumán. Su familia se instaló en la provincia durante su primera etapa y sus hijos continuaron vinculados al fútbol formativo del “Decano”.
Su presencia en el Monumental coincidió, además, con una jornada de incertidumbre respecto del futuro de Falcioni. Después de la derrota contra Argentinos, el entrenador suspendió su conferencia de prensa y mantuvo una reunión con el presidente Mario Leito, quien aseguró que continuaría al frente del equipo para el último compromiso del año contra Banfield.