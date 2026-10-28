De entrenador a rival: Falcioni dirigió a Palermo en Boca y hoy lo enfrentará por la Copa Argentina

Poco después llegaría la despedida. El 12 de junio, Palermo jugó su último partido en La Bombonera, en el empate 1-1 frente a Banfield. Una semana más tarde, el 18 de junio, disputó su último encuentro profesional: el 2-2 contra Gimnasia y Esgrima La Plata. En aquella tarde, incluso participó de la jugada que terminó en el gol del empate de Cristian Cellay. Falcioni fue, por lo tanto, el entrenador que lo acompañó hasta el cierre de su carrera.