De entrenador a rival: Falcioni dirigió a Palermo en Boca y hoy lo enfrentará por la Copa Argentina
El “Emperador” fue el último técnico del histórico goleador durante su etapa como futbolista, en 2011. 15 años después, volverán a cruzarse, esta vez desde bancos opuestos, en la semifinal entre Atlético Tucumán y Platense.
Resumen para apurados
- Falcioni y Palermo se enfrentan hoy en Salta por la semifinal de Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, en busca del pase a la final.
- Falcioni fue el último DT de Palermo como futbolista en Boca en 2011; hoy vuelven a encontrarse como entrenadores rivales tras 15 años de caminos separados.
- Falcioni intentará clasificar a Atlético Tucumán a su segunda final de Copa Argentina, mientras que Palermo buscará llevar a Platense a una inédita definición.
La semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense tendrá un condimento especial en los bancos de suplentes. Julio César Falcioni y Martín Palermo, hoy entrenadores del “Decano” y el “Calamar”, respectivamente, compartieron vestuario en Boca durante 2011, cuando el primero era director técnico y el segundo transitaba los últimos meses de su carrera como futbolista. 15 años después, volverán a encontrarse, aunque esta vez como rivales y con un lugar en la final en juego.
La historia comenzó a fines de diciembre de 2010, cuando Falcioni asumió la conducción de Boca después de su exitoso paso por Banfield. Palermo, por entonces, ya era el máximo goleador histórico del club y había anunciado que el Clausura 2011 sería su último torneo profesional. Así, el “Emperador” terminó convirtiéndose en el último entrenador de la carrera del “Titán”.
Durante aquel semestre compartieron un Boca que atravesó un comienzo irregular, pero terminó recuperándose y consiguió uno de sus triunfos más recordados: el 2-0 sobre River del 15 de mayo de 2011, en La Bombonera. Palermo convirtió de cabeza el segundo gol y celebró su último tanto en un Superclásico. Falcioni observó desde el banco una de las últimas grandes alegrías del goleador con la camiseta azul y oro.
Poco después llegaría la despedida. El 12 de junio, Palermo jugó su último partido en La Bombonera, en el empate 1-1 frente a Banfield. Una semana más tarde, el 18 de junio, disputó su último encuentro profesional: el 2-2 contra Gimnasia y Esgrima La Plata. En aquella tarde, incluso participó de la jugada que terminó en el gol del empate de Cristian Cellay. Falcioni fue, por lo tanto, el entrenador que lo acompañó hasta el cierre de su carrera.
De Boca a una semifinal de Copa Argentina
El camino de ambos continuó por separado. Después del retiro de Palermo, Falcioni permaneció en Boca y consiguió el Apertura 2011 de manera invicta. En 2012, además, conquistó la Copa Argentina tras vencer a Racing en la final, un antecedente que cobra especial relevancia ahora que busca alcanzar otra definición con Atlético Tucumán.
Palermo, por su parte, comenzó su carrera como entrenador en Godoy Cruz a fines de 2012. Posteriormente dirigió distintos equipos de Argentina y del exterior, hasta regresar a Platense en agosto de este año para iniciar su segundo ciclo en el club.
En la conferencia de prensa posterior al triunfo de Atlético sobre Tigre, Falcioni hizo referencia al reencuentro y expresó su consideración por el entrenador rival. “Tengo un compañero como Palermo de rival, que aprecio muchísimo y que está haciendo muy buenas campañas en todos los lugares donde está”, señaló. También anticipó la dificultad del encuentro: “Va a ser para él y para nosotros una batalla dura, sabiendo que es un partido y no hay revancha”.
Esta noche, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena, aquellos seis meses compartidos en Boca quedarán como un recuerdo. 15 años después, el entrenador y su antiguo dirigido tendrán objetivos enfrentados: Falcioni buscará llevar a Atlético a su segunda final de Copa Argentina y Palermo intentará conseguir la primera para Platense.