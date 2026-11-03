Atlético Tucumán ya tiene día y horario confirmados para enfrentar a Banfield en el cierre del Clausura

El encuentro marcará el cierre de una temporada que dejó sensaciones encontradas en 25 de Mayo y Chile. Después de la dolorosa eliminación en semifinales de la Copa Argentina frente a Platense, Atlético sufrió otro golpe el lunes, cuando perdió 2-1 contra Argentinos en el Monumental José Fierro y se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs del Clausura.