Atlético Tucumán ya tiene día y horario confirmados para enfrentar a Banfield en el cierre del Clausura

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visitará a Banfield este viernes a las 22 en el Florencio Sola por la última fecha del Clausura, tras la reprogramación de Aprevide por motivos de seguridad.
- El Decano llega sin chances de playoffs tras caer ante Argentinos y quedar eliminado de la Copa Argentina, con solo cuatro días de descanso para preparar el partido.
- Aunque ya no compite por el título, el club buscará sumar unidades clave para engrosar su promedio y mejorar su situación en la tabla de la permanencia de cara a 2027.
La Liga Profesional confirmó el cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 y Atlético Tucumán ya conoce cuándo disputará su último partido del año. El “Decano” visitará a Banfield el viernes 6 de noviembre, desde las 22, en el estadio Florencio Solá, en el sur del Gran Buenos Aires.
El encuentro marcará el cierre de una temporada que dejó sensaciones encontradas en 25 de Mayo y Chile. Después de la dolorosa eliminación en semifinales de la Copa Argentina frente a Platense, Atlético sufrió otro golpe el lunes, cuando perdió 2-1 contra Argentinos en el Monumental José Fierro y se quedó sin posibilidades matemáticas de clasificarse a los playoffs del Clausura.
De esta manera, el equipo de 25 de Mayo y Chile afrontará su último compromiso sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. Sin embargo, el partido mantiene su importancia de cara al futuro: sumar puntos para engrosar el promedio y comenzar 2027 en una posición más favorable en la lucha por la permanencia.
¿Por qué Atlético jugará el viernes a las 22?
La programación de la última fecha estuvo condicionada por los operativos de seguridad relacionados con la visita del papa León XIV a la Argentina, además de la necesidad de garantizar que los equipos involucrados en la definición de los playoffs y la tabla anual disputen sus partidos en simultáneo.
En particular, la Liga Profesional explicó que el encuentro entre Banfield y Atlético, al igual que el de Tigre frente a Sarmiento, fue programado para el viernes a las 22 por pedido de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).
Así, el “Decano” tendrá apenas cuatro días de descanso después de su derrota contra Argentinos para afrontar el último desafío de una temporada en la que la ilusión de alcanzar una final nacional contrastó con la frustración de quedar eliminado anticipadamente del Clausura.