Atlético Tucumán-Platense: habilitaron la venta de entradas en Salta para la semifinal de Copa Argentina

A pocas horas de la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, la organización del certamen anunció una nueva instancia de venta de entradas para los hinchas que todavía no consiguieron su lugar. Este miércoles 28 de octubre, de 15 a 21, se comercializará el remanente de localidades directamente en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde el partido comenzará a las 21.15.