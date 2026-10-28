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Atlético Tucumán-Platense: habilitaron la venta de entradas en Salta para la semifinal de Copa Argentina

Los hinchas que todavía no consiguieron su localidad tendrán una última oportunidad este miércoles. El remanente se venderá en el estadio Padre Ernesto Martearena, con boleterías diferenciadas para ambas parcialidades.

Atlético Tucumán-Platense: habilitaron la venta de entradas en Salta para la semifinal de Copa Argentina
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La organización habilitó en Salta la venta del remanente de entradas para la semifinal de Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense este miércoles.
  • El expendio se realiza en boleterías separadas del estadio Martearena tras la venta previa en Buenos Aires y Tucumán, con valores desde $65.000 a $120.000.
  • El cruce definirá al primer finalista del torneo federal en medio de un amplio operativo de seguridad ante la gran movilización de hinchas hacia Salta.
Resumen generado con IA

A pocas horas de la semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, la organización del certamen anunció una nueva instancia de venta de entradas para los hinchas que todavía no consiguieron su lugar. Este miércoles 28 de octubre, de 15 a 21, se comercializará el remanente de localidades directamente en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde el partido comenzará a las 21.15.

La medida representa una última oportunidad para los simpatizantes que viajaron a la capital salteña sin entrada o que decidieron acercarse sobre la hora. Después de las jornadas de venta anticipada realizadas en Tucumán y Buenos Aires, el expendio continuará en las instalaciones del escenario que recibirá la semifinal.

Dónde comprar las entradas para Atlético Tucumán-Platense

La organización estableció puntos de venta diferenciados para evitar que se mezclen ambas parcialidades. Los hinchas de Atlético Tucumán deberán dirigirse a la boletería Norte, mientras que los de Platense tendrán habilitada la boletería Sur.

La comercialización comenzará a las 15 y se extenderá hasta las 21, apenas 15 minutos antes del inicio del encuentro. Sin embargo, la disponibilidad estará sujeta al remanente de localidades de cada sector.

Cuánto cuestan las entradas

Los precios establecidos por la organización de la Copa Argentina son los siguientes:

  • Popular: $80.000.
  • Platea preferencial Este (Atlético Tucumán): $100.000.
  • Platea techada Oeste: $120.000.
  • Menores de hasta 11 años: $65.000.

A qué hora abren las puertas del Martearena

El operativo policial prevé que los accesos al estadio se habiliten a las 19, más de dos horas antes del comienzo del partido.

Los hinchas del “Decano” ocuparán la popular norte, con ingreso por la puerta 9; la platea preferencial, a través de las puertas 5 y 6; y un sector de la platea techada, con acceso por la puerta 11.

Por su parte, los simpatizantes de Platense tendrán asignadas la popular sur, con ingresos por las puertas 1 y 2, y un sector de la platea techada, al que accederán por la puerta 0.

Las autoridades recomiendan acercarse con anticipación, debido a los controles de seguridad y la importante movilización de hinchas prevista para una semifinal que determinará al primer finalista de la Copa Argentina 2026.

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