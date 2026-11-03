Grego Rossello explotó contra la China Ansa en MasterChef Celebrity: "Siempre me hablás mal"

Un nuevo foco de tensión sacudió las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando el participante Grego Rossello encaró en plena competencia a Josefina "China" Ansa. El influencer le reclamó en la cara a la periodista por el tono persistente con el que se dirige a él durante las jornadas de trabajo, lo que desató una discusión que escaló en vivo y se convirtió en tendencia en la plataforma X.