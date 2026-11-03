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Grego Rossello explotó contra la China Ansa en MasterChef Celebrity: "Siempre me hablás mal"

Durante las grabaciones del reality de Telefe, el comediante encaró a la periodista por su trato en la cocina, pero ella respondió al reflotar una acusación sobre la preparación de un postre. El cruce verbal quedó registrado ante las cámaras y se volvió tendencia en las redes sociales.

Grego Rossello encaró a la China Ansa durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.
Grego Rossello encaró a la China Ansa durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. FOTO: web
Por Lourdes Agustina Correa Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Grego Rossello increpó a la China Ansa en las grabaciones de MasterChef Celebrity por malos tratos cotidianos, lo que desató una fuerte discusión en el reality de Telefe.
  • Ansa justificó su enojo al recordar que Rossello la acusó de robarle un postre, sumándose a su reciente y polémico cruce televisivo con Santi Maratea.
  • El altercado fue tendencia en redes y consolida el perfil confrontativo de Ansa en el reality, mientras reconfigura el rol de Rossello en el certamen.
Resumen generado con IA

Un nuevo foco de tensión sacudió las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) cuando el participante Grego Rossello encaró en plena competencia a Josefina "China" Ansa. El influencer le reclamó en la cara a la periodista por el tono persistente con el que se dirige a él durante las jornadas de trabajo, lo que desató una discusión que escaló en vivo y se convirtió en tendencia en la plataforma X.

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"Te podés calmar un poco, China; me hablás siempre mal a mí, siempre me hablás mal", le espetó Rossello a su compañera, visiblemente cansado por la dinámica de convivencia en el set. Lejos de retractarse o intentar bajar el tono del altercado, la comunicadora redobló la apuesta ante las cámaras y justificó su actitud al recordar un conflicto no resuelto.

"No me puedo calmar, no me puedo calmar. Me acusaste de que te afané un lemon pie", retrucó la China Ansa sin filtro, dejando en evidencia que la tirantez entre ambos arrastraba una cuenta pendiente en el juego culinario. De esta manera, el reclamo de Rossello por el trato cotidiano chocó de frente con el enojo guardado por la periodista ante esa acusación sobre la preparación del postre.

Los antecedentes de la China Ansa y el giro de los participantes

Este cortocircuito con Rossello no representa un hecho aislado en la pantalla para la periodista. Pocos días antes de este cruce en las cocinas de Telefe, Ansa protagonizó otro momento de tensión fuera del reality al enfrentarse con Santi Maratea durante la grabación del ciclo PH, Podemos Hablar, un episodio que también la posicionó en el centro de las repercusiones mediáticas.

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Con este nuevo enfrentamiento en el concurso de cocina, la periodista se consolida semana a semana como una de las figuras más picantes y confrontativas de la temporada. Por su parte, el cruce marcó un punto de inflexión en la participación de Grego Rossello, quien hasta el momento se hacía notar en el programa principalmente por su juego mediático de coqueteo con la conductora Wanda Nara.


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