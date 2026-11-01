Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

La tensión aumentó cuando Maratea le recriminó a Ansa no haber detenido el tema tras su primera respuesta. "Hiciste una primera pregunta y te la respondí, hiciste la segunda y también respondí. Pero seguiste más allá, China. No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estabas buscando", disparó el joven. Y añadió: "No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano".