Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Resumen para apurados
- Santi Maratea y La China Ansa protagonizaron un tenso cruce en Telefe durante PH, Podemos Hablar, tras preguntas sobre la transparencia de sus colectas solidarias.
- En el segmento 'frente a frente', Ansa indagó sobre un refugio canino inconcluso; Maratea la acusó de difamarlo y la producción debió pausar la grabación por la escalada.
- El choque expuso la tensión entre la prensa tradicional y las colectas de influencers, marcando una inédita interrupción técnica en el ciclo de Andy Kusnetzoff.
Durante la última emisión del programa PH, Podemos Hablar por Telefe, un tenso contrapunto verbal entre el influencer Santiago Maratea y la periodista La China Ansa derivó en una discusión sin precedentes que obligó a suspender momentáneamente las cámaras.
El momento de mayor fricción ocurrió en el segmento "frente a frente", cuando la panelista intentó un ejercicio de intercambio de roles sobre la transparencia de las colectas solidarias y el influencer respondió con duros cuestionamientos a la labor de la prensa.
El contrapunto comenzó cuando Ansa formuló su pregunta inicial: "Si se intercambiaran roles y vos fueses donante de tu fundación, para el refugio, para lo que fuere, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?".
Tras unos segundos de duda, Maratea replicó: "No se me ocurre. Siempre se cumplieron todos los objetivos". Ante la insistencia de la comunicadora para que agregara un reclamo, el generador de contenidos fue tajante: "Le diría 'gracias'. ¿Es muy descabellada mi respuesta?".
La discusión subió de tono cuando la periodista trajo a colación un caso específico: "¿Pero lo del refugio de perros que quedó inconcluso?".
La reacción de Maratea fue inmediata y directa contra el ejercicio periodístico de Ansa: "¿Vos sos periodista, no? ¿Averiguaste sobre ese tema?". Ante la aclaración de la panelista de que su consulta se basaba en publicaciones previas, el influencer lanzó una dura crítica: "Es medio incompleto me parece la averiguación a través de los propios medios. Casi un oxímoron por lo que mienten los periodistas".
La escalada verbal entre Maratea y La China que paralizó al set: "No te hagas la inocente"
A medida que el contrapunto avanzaba, la incomodidad en el estudio de Telefe se volvió inocultable. Ansa argumentó que su intención era ofrecerle un espacio para expedirse sobre los rumores, pero Maratea desestimó de plano su preparación: "No fue por una fundación eso. Si nos ponemos realmente a preguntar, ver qué averiguaste, seguramente no sepas nada".
La tensión aumentó cuando Maratea le recriminó a Ansa no haber detenido el tema tras su primera respuesta. "Hiciste una primera pregunta y te la respondí, hiciste la segunda y también respondí. Pero seguiste más allá, China. No nos hagamos los inocentes. Hablaste de un tema puntual porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estabas buscando", disparó el joven. Y añadió: "No te arrepientas ahora porque se picó, porque si no es como que tirás la piedra y escondés la mano".
El momento culminante del choque verbal ocurrió cuando Maratea comparó la consulta sobre la colecta con un ataque personal hacia la familia de la periodista. "China, ¿cómo carajo querés que me lo tome? Estás hablando de algo que hice con buena fe y traés lo único que se dice que accioné mal. Es como si yo viniese y diga 'tu marido es misógino'. Va a ser incómodo porque parto de una base que no fue", cuestionó duramente.
Luego arremetió: "Yo me lo tomo mal porque de lo que se habla con ese tema que querés tratar es que yo supuestamente le robé a una persona y eso no pasó. Hice más de 30 colectas". Ante el malestar de la periodista, remató: "¿Qué te pensabas que iba a pasar cuando acusás de ladrón a una persona que no robó? No te hagas la inocente".
La intervención de Andy Kusnetzoff
La gravedad de las recriminaciones, que incluyeron señalamientos de la periodista por sentirse arrinconada y acusaciones de Maratea de estar sufriendo "gaslighting", obligaron al conductor Andy Kusnetzoff a detener la grabación.
Al reanudarse la cinta, Kusnetzoff explicó al público la decisión tomada fuera de cámara: "Nos fuimos del lugar del programa y pedí cortar, es algo que casi nunca sucede. Fuimos a un lugar de la charla que sentí que era un poco agresivo, yo sentí que se iba de código".
Kusnetzoff justificó la pausa al señalar la necesidad de alcanzar un consenso de convivencia televisiva: "Es justo que los dos estemos de acuerdo con lo que sale al aire, no llegamos a un acuerdo y propongo, como desde el primer día de este programa, que podamos hablar. Me gustaría darle un cierre al tema y que cada uno pueda decir algo".
Pese a que Ansa le pidió disculpas en reiteradas ocasiones y remarcó haber sido donante en sus colectas, Maratea mantuvo sus reservas: "Me parece más útil abrir el tema que cerrarlo", concluyó antes de dar por finalizado el cruce.