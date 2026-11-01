“Una emboscada por no ser kuka”: Milei se metió en la pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea

La discusión comenzó durante el segmento “Frente a frente”, cuando Ansa le preguntó a Maratea qué le recriminaría a sí mismo una persona que hubiera donado dinero para alguna de sus colectas solidarias, entre ellas las destinadas a un refugio de perros. El influencer cuestionó el planteo de la periodista y su forma de informarse sobre las campañas que impulsa.