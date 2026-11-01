“Una emboscada por no ser kuka”: Milei se metió en la pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea
El Presidente respaldó al influencer tras su tenso cruce con la periodista en el programa PH, Podemos Hablar. Además, cuestionó al conductor Andy Kusnetzoff y renovó sus críticas contra el periodismo político.
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei defendió a Santiago Maratea tras su cruce con la periodista Josefina Ansa en televisión y denunció una 'emboscada' por razones políticas.
- La tensión inició en PH por preguntas sobre colectas del influencer. Milei reaccionó en redes afirmando que se atacó al invitado por no alinearse con el kirchnerismo.
- El respaldo presidencial traslada un cruce mediático al plano político, profundizando los cuestionamientos del mandatario hacia el rol de los medios de comunicación.
El presidente Javier Milei se metió en la polémica entre la periodista Josefina “La China” Ansa y el influencer Santiago Maratea, quienes protagonizaron un tenso enfrentamiento durante la grabación de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff. A través de sus redes sociales, el mandatario defendió al influencer y calificó el episodio como una supuesta “emboscada” por sus posiciones políticas.
La discusión comenzó durante el segmento “Frente a frente”, cuando Ansa le preguntó a Maratea qué le recriminaría a sí mismo una persona que hubiera donado dinero para alguna de sus colectas solidarias, entre ellas las destinadas a un refugio de perros. El influencer cuestionó el planteo de la periodista y su forma de informarse sobre las campañas que impulsa.
Qué dijo Milei sobre la pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea
Las imágenes del enfrentamiento se conocieron el sábado por la noche y generaron repercusiones en las redes sociales. Milei no tardó en intervenir. Primero, compartió el mensaje de un usuario de X que elogió la reacción de Maratea y criticó tanto a Ansa como al conductor del ciclo.
“No más palabras, Sr. Juez”, escribió el Presidente al republicar ese comentario, que celebraba la forma en que el influencer había respondido a la periodista.
El intercambio televisivo había escalado pese a los intentos de Ansa por reformular sus preguntas y mantener un tono más calmo. Kusnetzoff también intervino en la discusión y finalmente decidió darla por terminada, luego de que la periodista le pidiera disculpas a Maratea por el planteo.
La acusación de una emboscada política y las críticas al periodismo
Milei volvió a pronunciarse sobre el episodio después de que el periodista Marcelo Polino comentara detalles sobre cómo se había gestado la pregunta que desencadenó el enfrentamiento.
“GRAVÍSIMO. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka”, publicó el mandatario, en referencia a la supuesta motivación política detrás de la situación.
La defensa presidencial también se relaciona con las posiciones públicas que Maratea manifestó en el pasado a favor de la causa libertaria.
En su segundo mensaje, Milei aprovechó para renovar sus cuestionamientos contra los medios de comunicación. Según sostuvo, este tipo de situaciones son habituales en la televisión argentina y ocurren especialmente en el ámbito del periodismo político.
La intervención del Presidente trasladó así la discusión desde el cruce televisivo entre Ansa y Maratea hacia la relación entre el Gobierno, los medios de comunicación y las figuras públicas que expresan afinidad con el oficialismo.