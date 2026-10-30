Gritos, llanto y una grabación frenada: qué pasó entre Maratea y la China Ansa en PH
La situación llegó a tal punto que la periodista, quien también participa en MasterChef Celebrity, habría pedido retirarse del estudio. Sin embargo, finalmente lograron convencerla de que continuara con la grabación.
Un momento de tensión se vivió durante la grabación de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Santiago Maratea y Josefina "la China" Ansa protagonizaron un fuerte cruce que obligó a detener el rodaje y generó un clima de incomodidad entre los invitados. Según trascendió, la periodista se angustió y terminó llorando después del enfrentamiento.
La situación se conoció en Intrusos, donde el periodista Alejandro Guatti contó detalles del episodio y explicó que la discusión habría comenzado a partir de un comentario relacionado con Independiente y la polémica colecta que organizó el influencer para ayudar al club a saldar sus deudas.
Qué pasó entre Santiago Maratea y la China Ansa durante la grabación de PH
De acuerdo con el relato que compartieron en Intrusos, el conflicto se produjo durante la ronda de preguntas cara a cara, una de las secciones más características de PH. En ese momento, Ansa habría realizado un comentario a Maratea sobre Independiente que provocó el enojo del influencer. La discusión escaló rápidamente y obligó a la producción a interrumpir la grabación.
"Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación", relató Alejandro Guatti. El cronista también contó que el episodio tuvo consecuencias emocionales para la conductora. Según explicó, Ansa se angustió por lo sucedido y rompió en llanto.
La situación llegó a tal punto que la periodista, quien también participa en MasterChef Celebrity, habría pedido retirarse del estudio. Sin embargo, finalmente lograron convencerla de que continuara con la grabación.
La polémica colecta de Santiago Maratea para Independiente que habría originado el conflicto
El origen del enfrentamiento estaría vinculado con la campaña solidaria que Santiago Maratea impulsó en 2023 para ayudar a Independiente a afrontar una millonaria deuda.
La iniciativa consiguió recaudar cerca de 3,5 millones de dólares y generó una fuerte repercusión pública. Sin embargo, también estuvo rodeada de cuestionamientos por el porcentaje que recibiría el influencer por administrar la colecta, que se había establecido en un 5% del dinero reunido.
La discusión sobre el destino de esos fondos y el manejo de la campaña provocó críticas en redes sociales. Incluso, Maratea fue blanco de apodos y burlas, entre ellos "Santi Manotea", como recordó Camilo García durante el programa de América.
La polémica también llegó al ámbito institucional. A fines de mayo de 2023, la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró "ineficaz e irregular" la colecta.
Las versiones sobre el comentario que desató la pelea en PH
Durante el debate en Intrusos, los panelistas también analizaron cómo pudo haberse originado la pregunta que terminó enfrentando a Maratea y Ansa.
Una de las primeras versiones apuntó a que el comentario podría haber sido sugerido por la producción de PH para generar repercusión durante el programa.
Sin embargo, también apareció otro elemento que podría haber influido en el intercambio: la rivalidad futbolística entre Independiente y Racing. La China Ansa es hincha de Racing, por lo que su comentario sobre el club de Avellaneda habría tenido una connotación especial.
Por el momento, los detalles del episodio trascendieron a partir de los testimonios difundidos en Intrusos. La grabación interrumpida, los gritos y el llanto de la periodista convirtieron el cruce en uno de los momentos más comentados alrededor del ciclo de Andy Kusnetzoff.