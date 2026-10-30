Gritos, llanto y una grabación frenada: qué pasó entre Maratea y la China Ansa en PH

Qué pasó entre Santiago Maratea y la China Ansa durante la grabación de PH

De acuerdo con el relato que compartieron en Intrusos, el conflicto se produjo durante la ronda de preguntas cara a cara, una de las secciones más características de PH. En ese momento, Ansa habría realizado un comentario a Maratea sobre Independiente que provocó el enojo del influencer. La discusión escaló rápidamente y obligó a la producción a interrumpir la grabación.