Visita del papa León XIV a Córdoba: qué documentación exige la Policía Caminera para ingresar
La Policía de Córdoba reforzará los controles vehiculares en los principales accesos a la provincia ante la llegada del papa León XIV. Los operativos alcanzarán a autos particulares, colectivos, combis y minibuses. Qué documentación deberán presentar los viajeros que lleguen desde el norte argentino.
Resumen para apurados
- Ante la visita del papa León XIV a Córdoba, la Policía Caminera reforzará los controles vehiculares en 14 accesos para garantizar la seguridad vial de los fieles.
- Se exigirá DNI, licencia, seguro, VTV y patentes visibles a autos particulares, además de habilitaciones de CNRT a ómnibus, revisando el estado mecánico de cada rodado.
- Las autoridades prevén demoras en rutas desde el norte y advierten que los vehículos que no cumplan los requisitos serán retenidos sin poder ingresar a la provincia.
La llegada del papa León XIV a Córdoba estará acompañada por un operativo especial de seguridad vial, con controles en los principales corredores de ingreso a la provincia y en los accesos a la capital. La medida apunta a ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los miles de fieles que se espera que participen de las actividades oficiales.
Según informó La Voz, la Policía de Córdoba desplegará procedimientos en los 14 accesos más importantes al territorio provincial. Durante los controles, los efectivos verificarán la documentación obligatoria, las condiciones de seguridad de los vehículos y las habilitaciones correspondientes para el transporte de pasajeros.
La medida es importante para quienes planean viajar desde Salta, Tucumán, Jujuy y otras provincias para participar de las actividades previstas por la visita papal.
Qué documentación deben llevar los automovilistas para ingresar a Córdoba
Los conductores de vehículos particulares deberán presentar la documentación exigida por la normativa vigente. Las autoridades advirtieron que no alcanza con tener los papeles: también se inspeccionará el estado general del automóvil.
Los requisitos que controlará la Policía Caminera son:
DNI: documento nacional de identidad del conductor.
Licencia de conducir vigente: correspondiente al tipo de vehículo.
Cédula de identificación del vehículo: documentación que acredita su identificación.
Seguro obligatorio al día: con cobertura vigente.
Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV): según corresponda, con vigencia actual.
Patentes colocadas y visibles: las chapas identificatorias deberán estar instaladas correctamente.
Además, los agentes revisarán elementos fundamentales para circular, como las luces, los frenos y los neumáticos.
Desde la fuerza provincial advirtieron que los vehículos que no cumplan con las condiciones exigidas podrán ser retirados de circulación. En esos casos, sus ocupantes no podrán continuar el viaje hasta que se resuelva la situación.
Qué requisitos deberán cumplir los colectivos, las combis y los minibuses
El operativo especial también incluirá a los servicios de transporte de pasajeros que lleguen a Córdoba con motivo de la visita del Papa. En este caso, los controles contemplarán tanto la documentación de la unidad como las habilitaciones del servicio y del conductor.
Los responsables deberán presentar:
Habilitación emitida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Inspección técnica habilitante y la oblea correspondiente.
Seguro vigente.
Licencia profesional del conductor.
Lista de pasajeros.
Los efectivos también inspeccionarán el funcionamiento de los frenos, las luces y los neumáticos, además de la presencia de cinturones de seguridad y salidas de emergencia en condiciones adecuadas.
Estos procedimientos buscan comprobar que las unidades estén habilitadas y reúnan los requisitos necesarios para trasladar a los peregrinos de manera segura.
Visita del papa León XIV a Córdoba: recomendaciones para viajar desde el norte
Quienes tengan previsto trasladarse desde el norte argentino deberán organizar el viaje con anticipación y contemplar posibles demoras en las rutas de acceso a Córdoba.
De acuerdo con la información difundida por la Policía provincial, durante los operativos se instalarán reductores de velocidad en distintos tramos de las rutas utilizadas por los asistentes a las actividades papales.
Por ese motivo, las autoridades recomendaron revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir, comprobar que toda la documentación esté vigente y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.
También será importante prever más tiempo para el traslado, debido al movimiento de vehículos particulares y unidades de transporte de pasajeros que se espera durante la visita.