Villarruel coincidirá con Milei en la visita del Papa, pero marcó diferencias en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel volverá a compartir un acto institucional con Javier Milei durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La titular del Senado fue incluida en la lista de invitados a la recepción oficial que el Presidente ofrecerá al Sumo Pontífice este domingo, a las 18.30, en el Palacio Libertad. La convocatoria alcanzará también a los 23 gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a los legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas.