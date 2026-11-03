Política

Villarruel coincidirá con Milei en la visita del Papa, pero marcó diferencias en el Senado

La vicepresidenta fue invitada por el Ejecutivo a la recepción del papa León XIV. En paralelo, se diferenció del Gobierno con un plan de alivio financiero para empleados de la Cámara alta

INTERNA. Milei y Villarruel coincidirán en la recepción oficial al papa León XIV, en el Palacio Libertad.
INTERNA. Milei y Villarruel coincidirán en la recepción oficial al papa León XIV, en el Palacio Libertad.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

La vicepresidenta Victoria Villarruel volverá a compartir un acto institucional con Javier Milei durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La titular del Senado fue incluida en la lista de invitados a la recepción oficial que el Presidente ofrecerá al Sumo Pontífice este domingo, a las 18.30, en el Palacio Libertad. La convocatoria alcanzará también a los 23 gobernadores, entre ellos Osvaldo Jaldo, al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a los legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas.

La convocatoria tendrá un significado político particular debido al distanciamiento entre los integrantes de la fórmula presidencial. De hecho, el último acto que compartieron públicamente fue la vigilia del 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán, durante la conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

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Aunque ambos estuvieron presentes en la ceremonia, no hubo saludo ni acercamiento entre ellos. Al finalizar el discurso presidencial, Milei emprendió el regreso a Buenos Aires para participar de las actividades previstas por el Día de la Independencia en la Capital Federal. Villarruel, en cambio, permaneció en Tucumán y acompañó los actos oficiales del 9 de Julio en plaza Independencia, el solemne Tedeum en la Catedral y el desfile cívico-militar en el parque.

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8, a las 16.30, procedente de Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá una ceremonia de bienvenida y mantendrá una reunión con Milei antes de dirigirse al Palacio Libertad.

La agenda continuará el lunes 9 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, referentes de distintas confesiones religiosas y miembros del Episcopado argentino.

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El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y encabezará una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

Ayuda a endeudados

En paralelo a los preparativos para el encuentro institucional, Villarruel volvió a diferenciarse de la línea económica del Gobierno con una medida dirigida al personal del Senado. La vicepresidenta firmó el viernes el decreto 0630/2026, que puso en marcha un Programa de Alivio Financiero para los trabajadores de la Cámara alta que mantienen deudas con entidades crediticias.

En una publicación en redes sociales, Villarruel dejó una definición sobre el sentido de la decisión: “La usura está mal, el ahorro y la dignidad de los trabajadores está bien” expresó. La iniciativa alcanza al personal de planta permanente y temporaria y permitirá presentar solicitudes hasta el 20 de noviembre.

DIPUTADOS. La iniciativa para aliviar deudas no tuvo consensos. DIPUTADOS. La iniciativa para aliviar deudas no tuvo consensos.

“Esta medida tiene como finalidad acompañar a los trabajadores frente al impacto del endeudamiento en la economía familiar”, sostuvo la vicepresidenta. El programa contempla adelantos de haberes a tasa cero, con un límite de hasta tres salarios netos, para cancelar obligaciones con bancos, sindicatos, financieras y billeteras virtuales.

La medida adquiere otra dimensión al compararla con lo ocurrido días atrás en la Cámara de Diputados, donde quedó postergado el tratamiento de un proyecto destinado a aliviar el endeudamiento de las familias. Durante una sesión que se extendió hasta la madrugada del 22 de octubre, los legisladores aprobaron devolver la iniciativa a comisión, por 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones.

La moción fue impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici, luego de que los bloques no lograran acordar una propuesta común. En el debate se enfrentaron dos alternativas: la del oficialismo, que buscaba mejorar la información que reciben los consumidores al contratar créditos, sin establecer límites a las tasas ni refinanciaciones obligatorias; y la de sectores opositores, que proponían un régimen de emergencia para reorganizar las deudas familiares, con planes de pago de hasta 12 cuotas y límites sobre los ingresos de los deudores.

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La discusión también tuvo repercusiones en la representación tucumana. Los libertarios Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, junto con el radical Mariano Campero, votaron a favor de devolver el expediente a comisión. En contra se pronunciaron Gladys Medina y Elia Fernández, del bloque Independencia, y los peronistas Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.

Temas Carlos CisnerosMariano CamperoPablo YedlinGladys MedinaJavier MileiVictoria VillarruelLeón XIVFederico Pelli
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