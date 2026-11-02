El Gobierno y el Vaticano ultiman los detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno y el Vaticano avanzan con los últimos preparativos de la visita pastoral. Este lunes, el canciller Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín a la tercera y última avanzada de la Santa Sede para revisar los detalles de la agenda y coordinar los operativos de seguridad, comunicación y traslados.