El Gobierno y el Vaticano ultiman los detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina

Resumen para apurados
- El canciller Pablo Quirno y delegados del Vaticano se reunieron este lunes en Buenos Aires para coordinar la seguridad y agenda de la visita del papa León XIV al país.
- El pontífice llegará el 8 de noviembre y se reunirá con Javier Milei en Casa Rosada, además de encabezar misas en Luján y Córdoba, y visitar cárceles y centros comunitarios.
- El Gobierno descartó rispideces por el contenido de los mensajes papales y prevé una visita pastoral enfocada en lo social que marcará la relación bilateral e institucional.
A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno y el Vaticano avanzan con los últimos preparativos de la visita pastoral. Este lunes, el canciller Pablo Quirno recibió en el Palacio San Martín a la tercera y última avanzada de la Santa Sede para revisar los detalles de la agenda y coordinar los operativos de seguridad, comunicación y traslados.
Del encuentro participaron el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo.
Por parte del Vaticano llegaron Alessandro Gallo, funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje a la Argentina, junto con integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios. Durante la reunión, ambas delegaciones repasaron las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
"Estamos a menos de una semana de que el santo padre llegue a la Argentina y estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos y esperanzados", expresó Quirno a la salida del Palacio San Martín, mientras se desarrollaba el encuentro.
El canciller aclaró que la organización no presenta cuestiones pendientes de fondo, sino que atraviesa una etapa de ajustes finales. "No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados", explicó.
La agenda del Papa y la recepción de Javier Milei
Consultado sobre la posibilidad de que la visita sea transmitida mediante una cadena nacional, Quirno consideró que la relevancia del acontecimiento no la hace necesaria, aunque reconoció que es una alternativa que se analiza por una cuestión institucional.
El funcionario también repasó algunos de los principales puntos de la agenda oficial. El presidente Javier Milei recibirá al Pontífice en Aeroparque Jorge Newbery y luego mantendrán un encuentro en la Casa Rosada. Además, el mandatario participará de la misa prevista en el Monumento a los Españoles.
El recorrido pastoral incluirá también celebraciones religiosas en Córdoba y Luján, una visita al Cottolengo de Don Orione y a la cárcel de Devoto, además de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
Otro de los acontecimientos previstos será una recepción en el Palacio Libertad, que reunirá a representantes de la sociedad civil y autoridades gubernamentales. Sobre la convocatoria, Quirno confirmó que fueron invitados todos los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta. En cambio, aclaró que los expresidentes todavía no están incluidos en la lista de invitados.
Qué espera el Gobierno del mensaje de León XIV
La expectativa por las palabras que pueda pronunciar el Papa durante su estadía también formó parte de las consultas al canciller. Quirno descartó que exista preocupación en el Gobierno por el contenido de sus mensajes.
"Absolutamente ninguna preocupación. Estamos contentos y felices de la visita del santo padre. Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien", sostuvo.
Sus declaraciones se produjeron en un contexto en el que tanto la Casa Rosada como la Iglesia buscan evitar interpretaciones políticas del viaje. Según informó TN, el Gobierno espera que León XIV transmita un mensaje de alcance global, en línea con la postura histórica de la Iglesia sobre la protección de los sectores más vulnerables. En ese sentido, descartan que sus palabras estén dirigidas específicamente contra Javier Milei.
La Conferencia Episcopal Argentina, por su parte, ratificó el carácter pastoral de la visita.
León XIV llegará el domingo 8 a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el Presidente. Su estadía en el país se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, como parte de una gira latinoamericana que también contempla visitas a Perú y Uruguay.