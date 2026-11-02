Visita del papa León XIV: qué hará cada día, dónde estará y a qué hora serán las actividades
El Vaticano ratificó el itinerario definitivo del pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre, que contempla una reunión con el presidente Javier Milei, misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y un esquema de feriados que comenzará con una jornada no laborable en todo el país.
Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre para encabezar una gira pastoral y reunirse con el presidente Javier Milei en Buenos Aires.
- El viaje, ratificado tras la recuperación médica del pontífice, marca el regreso de un Papa al país tras 39 años e incluirá misas masivas y feriados en varias provincias.
- El evento reconfigura el escenario político y social con audiencias clave con el Gobierno, antes de que el líder de la Iglesia católica continúe su viaje regional hacia Perú.
La Santa Sede ratificó el itinerario oficial de la gira pastoral del Papa León XIV por la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La visita, que constituye la primera llegada de un pontífice al país en 39 años, incluirá audiencias políticas de alto nivel, misas masivas y un esquema de feriados que abrirá con una jornada no laborable nacional el lunes 9 de noviembre.
El anuncio oficial se concretó tras confirmar el equipo médico del Vaticano que la recuperación del Santo Padre avanza de forma favorable tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido en octubre.
La agenda papal comenzará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 con su arribo al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo, Uruguay. Tras recibir la bienvenida protocolar y rendir homenaje en el Monumento al General San Martín en el barrio porteño de Retiro, el Sumo Pontífice se trasladará a la Casa Rosada. Allí mantendrá a las 17:50 una audiencia privada con el presidente Javier Milei, para luego encabezar un encuentro con autoridades de los tres poderes del Estado, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
El lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional en todo el territorio argentino, concentrará los primeros actos masivos e institucionales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y, a las 11:30, oficiará una misa al aire libre en el Monumento a los Españoles tras un recorrido en papamóvil.
Por la tarde, mantendrá en la Universidad Católica Argentina (UCA) una reunión con dirigentes sindicales y representantes del mundo del trabajo, seguida por un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín y el rezo de las vísperas en la Catedral Metropolitana.
Córdoba, Luján y la despedida: la gira completa del Papa León XIV
La tercera jornada de la gira, coincidente con un feriado de alcance territorial en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, estará centrada en el interior del país.
El martes 10 de noviembre, el Papa despegará a las 7:30 hacia la capital cordobesa, donde recorrerá las calles en papamóvil y celebrará a las 10:00 una misa multitudinaria en el predio militar de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y la Escuela de Aviación. Tras mantener una reunión con sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Córdoba, retornará a Buenos Aires para presidir una vigilia nocturna con jóvenes en Palermo.
El itinerario concluirá el miércoles 11 de noviembre, jornada establecida como feriado en la provincia de Buenos Aires. Durante las primeras horas de la mañana, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y posteriormente se trasladará hacia la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Allí celebrará la Misa Central cerca del mediodía y se reunirá con los equipos de voluntarios en la Villa Marista, antes de despegar a las 14:00 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Lima, Perú.
El viaje pastoral representa el retorno de la máxima autoridad de la Iglesia Católica al suelo argentino desde la segunda visita realizada por Juan Pablo II en abril de 1987.
Además, la confirmación de la Santa Sede otorgó certezas sobre el estado de salud de León XIV, al precisarse que los exámenes médicos posteriores a la operación del nódulo pulmonar demostraron que la patología se encontraba localizada y que no requiere tratamientos oncológicos adicionales durante su itinerario por Sudamérica.