Visita del papa León XIV: qué hará cada día, dónde estará y a qué hora serán las actividades

La agenda papal comenzará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 con su arribo al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo, Uruguay. Tras recibir la bienvenida protocolar y rendir homenaje en el Monumento al General San Martín en el barrio porteño de Retiro, el Sumo Pontífice se trasladará a la Casa Rosada. Allí mantendrá a las 17:50 una audiencia privada con el presidente Javier Milei, para luego encabezar un encuentro con autoridades de los tres poderes del Estado, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.