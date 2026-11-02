El “rescate” de comida del Banco de Alimentos de Tucumán

Mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente y nutritiva, toneladas de alimentos quedan fuera del circuito de consumo. En Argentina, durante 2025, unos 73 millones de kilos de productos no llegaron a los consumidores de supermercados y autoservicios. Frente a esta contradicción, el Banco de Alimentos de Tucumán plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de recuperación y donación.