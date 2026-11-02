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El “rescate” de comida del Banco de Alimentos de Tucumán

La organización propone fortalecer donaciones y avanzar en políticas para reducir el desperdicio.

El “rescate” de comida del Banco de Alimentos de Tucumán
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Mientras miles de familias tienen dificultades para acceder a una alimentación suficiente y nutritiva, toneladas de alimentos quedan fuera del circuito de consumo. En Argentina, durante 2025, unos 73 millones de kilos de productos no llegaron a los consumidores de supermercados y autoservicios. Frente a esta contradicción, el Banco de Alimentos de Tucumán plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de recuperación y donación.

La organización, que lleva 24 años de trabajo en nuestra provincia, distribuyó durante 2025 un total de 1.203.700 kilos de alimentos y productos, equivalentes a 3.611.100 platos de comida. La iniciativa alcanzó a 65.545 personas mediante 138 organizaciones sociales. El 60% de los beneficiarios fueron niños, niñas y adolescentes.

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Alrededor del 65% de lo entregado provino de operaciones de recuperación alimentaria de industrias, supermercados y productores. Entre las iniciativas se destaca “Marea Amarilla”, que permitió rescatar 186.408 kilos de cítricos durante el año pasado.

Costos

Sin embargo, recuperar alimentos también implica costos de cosecha, clasificación, transporte, almacenamiento y controles sanitarios. Por eso, desde la institución consideran necesario avanzar en políticas públicas que faciliten las donaciones y promuevan la articulación entre el Estado, las empresas y las organizaciones sociales.

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“El desafío no es solamente aumentar la cantidad de comida disponible, sino también mejorar su calidad nutricional”, sostiene Agustina Figueroa, presidenta de la entidad. La propuesta es transformar los alimentos que hoy se pierden en oportunidades para mejorar la nutrición y reducir el hambre.

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