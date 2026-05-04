Banco de Alimentos Tucumán lanza el programa "Impulsor de cambio social"

El acto se realizará a las 12 horas en la sede institucional (Diego de Villarroel 56, SMT) e incluirá la entrega de Kits, Certificados y Distinciones a las empresas que ya forman parte del programa, un brindis y tapeo a cargo de la Escuela de Cocina del Banco, y espacios de intercambio y networking entre líderes y organizaciones sociales.