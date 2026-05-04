Banco de Alimentos Tucumán lanza el programa "Impulsor de cambio social"

Resumen para apurados
- El Banco de Alimentos Tucumán lanzará el programa 'Impulsor de cambio social' el 6 de mayo en su sede para unir a empresas y líderes en un compromiso activo contra el hambre local.
- La iniciativa busca formalizar alianzas estratégicas anuales. El Banco ya asiste a 65.545 personas y entrega 1,2 millones de kilos de alimentos a través de 138 organizaciones sociales.
- El proyecto busca profesionalizar el impacto social bajo estándares ESG, transformando donaciones aisladas en alianzas estratégicas medibles para garantizar la seguridad alimentaria.
El Banco de Alimentos Tucumán celebrará el próximo miércoles 6 de mayo el Encuentro de Lanzamiento del Programa Impulsor de Cambio Social, una iniciativa que convoca a empresas, organizaciones y líderes que han decidido comprometerse activamente con el impacto social en la provincia.
El acto se realizará a las 12 horas en la sede institucional (Diego de Villarroel 56, SMT) e incluirá la entrega de Kits, Certificados y Distinciones a las empresas que ya forman parte del programa, un brindis y tapeo a cargo de la Escuela de Cocina del Banco, y espacios de intercambio y networking entre líderes y organizaciones sociales.
¿Por qué este evento es una historia que vale la pena contar?
Impacto 2025 — Banco de Alimentos Tucumán
- 1.203.700 kg de alimentos entregados | 3.611.100 platos de comida generados
- 65.545 personas alcanzadas a través de 138 organizaciones sociales
- 44% de los asistidos son niños de 0 a 12 años
Ese trabajo diario es posible gracias a una red de donantes, voluntarios, empresas y —ahora— Impulsores de Cambio Social. Este nuevo programa representa un salto cualitativo: no se trata solo de un aporte económico, sino de una alianza estratégica anual, certificada y con impacto medible, que permite a las organizaciones alinearse con los estándares internacionales de sostenibilidad (ESG) y responsabilidad social.
El Banco de Alimentos Tucumán invita también a los medios a ser parte del programa Impulsor de Cambio Social. Como actores clave del tejido social tucumano, los medios de comunicación pueden contribuir con su plataforma a amplificar causas que transforman vidas reales y convertirse en aliados estratégicos de este proyecto.
Datos del evento
📅 Fecha: miércoles 6 de mayo de 2025
🕛 Horario: 12 horas
📍 Lugar: Banco de Alimentos Tucumán — Diego de Villarroel 56, San Miguel de Tucumán
📞 Acreditación de prensa: 381-468-3938