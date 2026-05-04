Secciones
SociedadActualidad

Banco de Alimentos Tucumán lanza el programa "Impulsor de cambio social"

El encuentro de empresas será el miércoles, a las 12, en la sede de Diego de Villarroel 56.

Banco de Alimentos Tucumán lanza el programa Impulsor de cambio social
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco de Alimentos Tucumán lanzará el programa 'Impulsor de cambio social' el 6 de mayo en su sede para unir a empresas y líderes en un compromiso activo contra el hambre local.
  • La iniciativa busca formalizar alianzas estratégicas anuales. El Banco ya asiste a 65.545 personas y entrega 1,2 millones de kilos de alimentos a través de 138 organizaciones sociales.
  • El proyecto busca profesionalizar el impacto social bajo estándares ESG, transformando donaciones aisladas en alianzas estratégicas medibles para garantizar la seguridad alimentaria.
Resumen generado con IA

El Banco de Alimentos Tucumán celebrará el próximo miércoles 6 de mayo el Encuentro de Lanzamiento del Programa Impulsor de Cambio Social, una iniciativa que convoca a empresas, organizaciones y líderes que han decidido comprometerse activamente con el impacto social en la provincia.

El acto se realizará a las 12 horas en la sede institucional (Diego de Villarroel 56, SMT) e incluirá la entrega de Kits, Certificados y Distinciones a las empresas que ya forman parte del programa, un brindis y tapeo a cargo de la Escuela de Cocina del Banco, y espacios de intercambio y networking entre líderes y organizaciones sociales.

¿Por qué este evento es una historia que vale la pena contar?

Impacto 2025 — Banco de Alimentos Tucumán

- 1.203.700 kg de alimentos entregados | 3.611.100 platos de comida generados

- 65.545 personas alcanzadas a través de 138 organizaciones sociales

- 44% de los asistidos son niños de 0 a 12 años

Ese trabajo diario es posible gracias a una red de donantes, voluntarios, empresas y —ahora— Impulsores de Cambio Social. Este nuevo programa representa un salto cualitativo: no se trata solo de un aporte económico, sino de una alianza estratégica anual, certificada y con impacto medible, que permite a las organizaciones alinearse con los estándares internacionales de sostenibilidad (ESG) y responsabilidad social.

El Banco de Alimentos Tucumán invita también a los medios a ser parte del programa Impulsor de Cambio Social. Como actores clave del tejido social tucumano, los medios de comunicación pueden contribuir con su plataforma a amplificar causas que transforman vidas reales y convertirse en aliados estratégicos de este proyecto.

Datos del evento

📅  Fecha: miércoles 6 de mayo de 2025

🕛  Horario: 12 horas

📍  Lugar: Banco de Alimentos Tucumán — Diego de Villarroel 56, San Miguel de Tucumán

📞  Acreditación de prensa: 381-468-3938

Temas TucumánSan Miguel de TucumánBanco de Alimentos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aparecieron serpientes en San Miguel de Tucuman: cuáles son las zonas afectadas

Aparecieron serpientes en San Miguel de Tucuman: cuáles son las zonas afectadas

Qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

Qué hacer este fin de semana en San Miguel de Tucumán

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

Lo más popular
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate
1

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida
3

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei
4

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
5

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Ranking notas premium
Los ruidos del vacío
1

Los ruidos del vacío

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Día mundial de la libertad de prensa
4

Día mundial de la libertad de prensa

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
5

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Más Noticias
El regreso del abrigo retro: la prenda estrella que dominará el invierno 2026

El regreso del abrigo retro: la prenda estrella que dominará el invierno 2026

Muerte por hantavirus en el Atlántico: ¿Cómo es el Hondius, el crucero de lujo que zarpó desde Ushuaia?

Muerte por hantavirus en el Atlántico: ¿Cómo es el Hondius, el crucero de lujo que zarpó desde Ushuaia?

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

¿Tu celular dice “memoria llena”? El truco fácil para liberar espacio en pocos minutos

¿Tu celular dice “memoria llena”? El truco fácil para liberar espacio en pocos minutos

Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

Alerta por ciclogénesis en Argentina: cuándo llegará y qué regiones serán las más afectadas

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura subirá por la tarde

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y la temperatura subirá por la tarde

Estudiantes de la UTN crearon una IA para clases inclusivas y ganaron un premio: de qué se trata el proyecto

Estudiantes de la UTN crearon una IA para clases inclusivas y ganaron un premio: de qué se trata el proyecto

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Comentarios