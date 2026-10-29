Bausili afirmó que Argentina está preparada para afrontar tensiones cambiarias en 2027

Resumen para apurados
- El titular del BCRA, Santiago Bausili, afirmó en Buenos Aires que Argentina está sólida para afrontar tensiones cambiarias y shocks económicos gracias a sus fundamentos actuales.
- La entidad destacó el récord de superávit comercial, la compra de más de U$S 15.800 millones de reservas y la vigencia de acuerdos de swap con China y Estados Unidos.
- El Banco Central prevé un repunte del PBI en el cuarto trimestre y considera que la condición de exportador de energía y granos mitigará eventuales riesgos financieros globales.
La Argentina está mejor preparada para afrontar eventuales tensiones cambiarias y shocks económicos que en años anteriores. Así lo aseguró el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, durante una conferencia de prensa en la que las autoridades de la entidad explicaron el rumbo de la gestión y analizaron las perspectivas económicas para los próximos meses.
“Pensamos mucho en escenarios y factores de riesgo. Creemos que la situación que tenemos ahora, lo que se construyó en los últimos dos años y medio y lo que se sigue construyendo contribuye mucho a que no experimentemos shocks como los que experimentamos en el pasado”, sostuvo el funcionario.
En ese sentido, destacó los fundamentos macroeconómicos y mencionó el superávit de cuenta corriente, el récord histórico de superávit comercial y la ausencia de desequilibrios en el mercado monetario como factores que fortalecen la posición del país.
“Es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga el impacto que tuvo en el pasado. La exposición de la Argentina a shocks hacia el futuro, sean externos o domésticos, la van a agarrar en una posición mucho más sólida”, afirmó.
Los swaps y las perspectivas de la economía argentina
Al referirse a las herramientas disponibles para enfrentar posibles dificultades financieras, Bausili mencionó los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos.
Sobre el swap con China, explicó que se encuentra activado y que representa una disponibilidad de liquidez acordada con el Banco Central de ese país. En cuanto al convenio con Estados Unidos, precisó que funciona de otra manera y que no tiene un tramo activado, aunque se mantiene vigente por U$S20.000 millones, consignó Todo Noticias.
Por otra parte, las autoridades monetarias analizaron el desempeño de la actividad económica. Reconocieron que se produjo una caída durante el tercer trimestre, pero anticiparon una mejora para el cierre del año.
“Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PBI del cuarto trimestre registraría un aumento significativo”, señalaron.
Bausili también identificó tres riesgos internacionales: una suba del precio de la energía, un endurecimiento de las condiciones financieras y un menor crecimiento de la actividad mundial. Sin embargo, consideró que la Argentina tiene una posición favorable por su condición de exportadora de energía y granos.
Además, informó que el Banco Central compró más de U$S15.800 millones y aseguró que la entidad superó las metas previstas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En materia crediticia, sostuvo que la mora ya se encuentra en una fase descendente y que el objetivo es impulsar la recuperación del crédito. A su vez, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, señaló que los agregados monetarios muestran un crecimiento real del crédito bimonetario y que comienzan a observarse señales moderadas de una mayor demanda de dinero.
Werning también descartó que exista margen para reducir los encajes bancarios. Explicó que sus niveles actuales se encuentran por debajo del promedio histórico y que su función es equilibrar el estímulo al crédito con la estabilidad de los depósitos.