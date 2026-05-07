El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

Más de 3,6 millones de platos de comida en un año. Detrás de ese número hay una red que crece en Tucumán de la mano de organizaciones sociales, empresas, voluntarios y el Estado, articulando esfuerzos para sostener a miles de personas. Es así como el Banco de Alimentos busca dar un paso más e intenta transformar esa ayuda, en un compromiso sostenido y estratégico.