Mundo

Fuertes lluvias arrastran autos al mar en México

Los mayores impactos por el fenómeno se dieron en la zona de Los Cabos.

IMPACTANTE. El mar “devoró” vehículos varados en las playas.
IMPACTANTE. El mar “devoró” vehículos varados en las playas.
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

Fuertes lluvias e inundaciones en el noroeste de México arrastraron a varios automóviles al mar y forzaron el rescate de al menos 41 personas, informaron las autoridades.

Las precipitaciones son remanentes de la tormenta tropical Vance que se disipó el jueves, pero siguió afectando el clima de la región en la etapa final de la temporada de huracanes, que este año se prevé más intensa por el fenómeno del “Súper Niño”.

Esta alteración climática eleva la temperatura de la superficie del Pacífico y afecta los patrones de vientos y precipitaciones alrededor del planeta.

Los mayores impactos ocurrieron en la zona de Los Cabos donde algunos vehículos fueron devorados por el mar mientras otros quedaron varados en la playa, según imágenes divulgadas en redes sociales.

México: exigen el fin de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

México: exigen el fin de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

El gobierno del estado de Baja California Sur confirmó el “intenso flujo de agua proveniente de zonas elevadas” de la ciudad y aclaró que no se han reportado víctimas, sino únicamente “daños materiales”.

“Se realizaron 41 rescates de personas en zonas de riesgo, mientras que 18 vehículos resultaron afectados por las corrientes de agua”, informó por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil en redes sociales.

Agregó que 356 personas fueron evacuadas preventivamente a un hospital público de Los Cabos mientras que otras ocho fueron trasladadas a otro centro de salud de la región.

En Bolivia

El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró el estado de emergencia para liberar recursos y hacer frente al impacto del fenómeno meteorológico del “Súper Niño”, que está causando estragos en todo el mundo.

El decreto también pide desplegar más equipos de rescate en las zonas más afectadas mientras Bolivia lidia con inundaciones y sequías debido al “Súper Niño”, dijo Paz en un discurso dirigido a la nación.

“Este será un fenómeno que tendrá impactos muy severos en términos de sequías e inundaciones, y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”, afirmó Paz.

Masacre en México: qué se sabe del argentino detenido por el crimen de una familia en Atizapán

Masacre en México: qué se sabe del argentino detenido por el crimen de una familia en Atizapán

La sequía está afectando a 78.000 familias en seis de los nueve departamentos del país y ha provocado la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado, según un informe gubernamental de esta semana.

El fenómeno calienta las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios mundiales en los vientos, la presión y los patrones de lluvia.

Las Naciones Unidas advirtieron esta semana que el actual “Súper Niño” podría tener una fuerza “sin precedentes” que traería estragos a América Latina, África oriental y meridional, Asia y el Pacífico.

Horror en México: asesinaron a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a una empleada doméstica

Horror en México: asesinaron a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a una empleada doméstica

Entre los vecinos de Bolivia, Perú ha experimentado un aumento de las temperaturas y los incendios forestales, que ya han causado la muerte de al menos 12 personas.

Chile ha experimentado el octubre más lluvioso jamás registrado en Santiago, la capital.

Temas México
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elecciones legislativas en Israel: la oposición aventaja por estrecho margen a Netanyahu

Elecciones legislativas en Israel: la oposición aventaja por estrecho margen a Netanyahu

Lo más popular
1

Recordando a Antonio Dal Masetto

2

¿Qué está pasando?

3

El enigma de la muerte

4

Lean y vean a Delphine de Vigan

Angela Merkel en motocarro
5

Angela Merkel en motocarro

Ranking notas premium
Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga
1

Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón
2

Fue parte de la dinastía de Tucumán Rugby, brilló con la Naranja ante Francia y una lesión lo dejó sin Mundial: la historia de Santiago Mesón

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes
3

La Cámara Federal de Tucumán pone en marcha su división en dos salas este lunes

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
4

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial
5

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

Más Noticias
Una mirada al universo: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

Una mirada al universo: la descontrolada caída del telescopio espacial Swift

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

Angela Merkel en motocarro

Angela Merkel en motocarro

La IA y el futuro de la literatura

La IA y el futuro de la literatura

John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

John Connolly: “Los escritores somos como cuervos”

Padre Mugica

Padre Mugica

Entre la pantalla y el papel

Entre la pantalla y el papel

Comentarios