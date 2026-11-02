Fuertes lluvias arrastran autos al mar en México

Fuertes lluvias e inundaciones en el noroeste de México arrastraron a varios automóviles al mar y forzaron el rescate de al menos 41 personas, informaron las autoridades.
Las precipitaciones son remanentes de la tormenta tropical Vance que se disipó el jueves, pero siguió afectando el clima de la región en la etapa final de la temporada de huracanes, que este año se prevé más intensa por el fenómeno del “Súper Niño”.
Esta alteración climática eleva la temperatura de la superficie del Pacífico y afecta los patrones de vientos y precipitaciones alrededor del planeta.
Los mayores impactos ocurrieron en la zona de Los Cabos donde algunos vehículos fueron devorados por el mar mientras otros quedaron varados en la playa, según imágenes divulgadas en redes sociales.
El gobierno del estado de Baja California Sur confirmó el “intenso flujo de agua proveniente de zonas elevadas” de la ciudad y aclaró que no se han reportado víctimas, sino únicamente “daños materiales”.
“Se realizaron 41 rescates de personas en zonas de riesgo, mientras que 18 vehículos resultaron afectados por las corrientes de agua”, informó por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil en redes sociales.
Agregó que 356 personas fueron evacuadas preventivamente a un hospital público de Los Cabos mientras que otras ocho fueron trasladadas a otro centro de salud de la región.
En Bolivia
El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró el estado de emergencia para liberar recursos y hacer frente al impacto del fenómeno meteorológico del “Súper Niño”, que está causando estragos en todo el mundo.
El decreto también pide desplegar más equipos de rescate en las zonas más afectadas mientras Bolivia lidia con inundaciones y sequías debido al “Súper Niño”, dijo Paz en un discurso dirigido a la nación.
“Este será un fenómeno que tendrá impactos muy severos en términos de sequías e inundaciones, y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”, afirmó Paz.
La sequía está afectando a 78.000 familias en seis de los nueve departamentos del país y ha provocado la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado, según un informe gubernamental de esta semana.
El fenómeno calienta las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios mundiales en los vientos, la presión y los patrones de lluvia.
Las Naciones Unidas advirtieron esta semana que el actual “Súper Niño” podría tener una fuerza “sin precedentes” que traería estragos a América Latina, África oriental y meridional, Asia y el Pacífico.
Entre los vecinos de Bolivia, Perú ha experimentado un aumento de las temperaturas y los incendios forestales, que ya han causado la muerte de al menos 12 personas.
Chile ha experimentado el octubre más lluvioso jamás registrado en Santiago, la capital.