Mundo

México: exigen el fin de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

La Iglesia católica, empresarios y familiares de personas desaparecidas convocaron a la protesta.

México: exigen el fin de la guerra interna del Cártel de Sinaloa
Hace 2 Hs

CULIACÁN, México.- Miles de personas marcharon en el estado mexicano de Sinaloa para exigir el fin de la guerra iniciada hace dos años entre facciones del poderoso cártel del narcotráfico fundado en esa región. “Luto”, “tragedia” y “dolor” son las palabras con las que los manifestantes describieron la ola de violencia surgida en 2024 debido a una traición entre dos liderazgos del Cártel de Sinaloa y que deja más de 3.000 asesinatos.

La Iglesia católica, empresarios y familiares de personas desaparecidas convocaron a la protesta. Vestidos de blanco, los asistentes se reunieron en el emblemático templo de La Lomita, en la ciudad de Culiacán, capital estatal, y después de lanzar globos blancos al cielo se dirigieron a la catedral.

México: tiros y muerte en Sinaloa

México: tiros y muerte en Sinaloa

“No queremos más muertes así, más asesinatos”, dice entre lágrimas Maricela Pérez, de 62 años. La mujer llevó a la marcha un retrato de su hijo Miguel, asesinado a balazos a los 36 años en mayo, en una cancha de voley.

El objetivo de la protesta es que las autoridades “vean que nuestra nación está agonizando. Está en un baño de sangre”, afirmó Martín Lim, productor agrícola de 62 años.

Cesar la violencia

Antes de arrancar la marcha, el obispo de Culiacán, Jesús José Herrera, llamó a los delincuentes a cesar la violencia. “Deténganse, miren lo que está ocurriendo, miren a las familias heridas (...), ningún territorio y ninguna ambición vale más que una vida humana”, lanzó.

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

Apareció un nuevo sello en la cocaína: ¿de la mafia albanesa o del cártel de Sinaloa?

La guerra intestina en el Cártel de Sinaloa, señalado como “organización terrorista extranjera” por Washington, se desató por el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada a manos de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Guzmán López secuestró y llevó a Estados Unidos a “El Mayo”.

Actualmente “El Chapo” y Zambada, cofundadores del Cártel de Sinaloa, cumplen cadena perpetua en Estados Unidos mientras sus herederos se disputan el control del grupo criminal en México.

Temas MéxicoNarcotráficoCártel de Sinaloa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué el olfato es la puerta de entrada para una buena amistad
1

Por qué el olfato es la puerta de entrada para una buena amistad

¿Hemorroides? Los tips para que la crisis sea lo más llevadera posible en casa
2

¿Hemorroides? Los tips para que la crisis sea lo más llevadera posible en casa

La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula
3

La enseñanza basada en la neurodivergencia beneficia a todo el aula

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro
4

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital
5

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Ranking notas premium
Jaldo en un distrito radical, semana clave para la UCR y ¿un debate Catalán vs Manzur?
1

Jaldo en un distrito radical, semana clave para la UCR y ¿un debate Catalán vs Manzur?

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?
2

¿Por qué nos preguntamos si la inteligencia artificial podrá matarnos?

Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional
3

Sexualmente hablando: corazón roto, más que una metáfora para hablar de dolor emocional

El cine nacional volvió con premios del Festival de Venecia
4

El cine nacional volvió con premios del Festival de Venecia

La evolución de los espejos de los telescopios
5

La evolución de los espejos de los telescopios

Más Noticias
Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas

Las tradicionales fiestas de fin de año empiezan a ser sustituidas

Astrología: el error de culpar al signo para justificar las propias actitudes

Astrología: el error de culpar al signo para justificar las propias actitudes

Qué buscan los consumidores en una galletita y no es lo que muchos imaginan

Qué buscan los consumidores en una galletita y no es lo que muchos imaginan

Cómo afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales

Cómo afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales

Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural

Más barato y completo que un suplemento: un puñado de nueces potencia el organismo de forma natural

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Soledad: por qué estar solo puede convertirse en una ventaja en la era digital

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

Bandejas de carne en el súper: qué significan los colores rojo, amarillo y negro

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

La urgencia le gana al proyecto: San Martín necesita pensar en construir

Comentarios