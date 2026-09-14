México: exigen el fin de la guerra interna del Cártel de Sinaloa

CULIACÁN, México.- Miles de personas marcharon en el estado mexicano de Sinaloa para exigir el fin de la guerra iniciada hace dos años entre facciones del poderoso cártel del narcotráfico fundado en esa región. “Luto”, “tragedia” y “dolor” son las palabras con las que los manifestantes describieron la ola de violencia surgida en 2024 debido a una traición entre dos liderazgos del Cártel de Sinaloa y que deja más de 3.000 asesinatos.