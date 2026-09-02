Horror en México: asesinaron a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a una empleada doméstica
Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y productor musical, fue encontrado muerto junto a su familia en su vivienda. También asesinaron al perro de la casa. Un niño de seis años sobrevivió a la masacre.
Resumen para apurados
- Asesinaron en un presunto robo al músico Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija y una empleada el martes a la noche en la periferia de Ciudad de México.
- Las víctimas fueron baleadas en su casa por atacantes que aprovecharon la confianza para entrar. Hay dos hombres detenidos y un niño de seis años sobrevivió ileso.
- El crimen del cofundador de Camilo Séptimo conmociona al ambiente artístico de México, mientras la Justicia busca determinar las responsabilidades penales de los acusados.
La conmoción sacude a México por un brutal crimen ocurrido en una vivienda de un barrio residencial de la periferia de la capital. Un músico de 38 años, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una joven que trabajaba como empleada doméstica fueron asesinados. También murió el perro de la familia. Un niño de seis años sobrevivió a la tragedia.
La Policía encontró los cuerpos casi a la medianoche del martes. Entre las víctimas estaba Jonathan Meléndez, conocido popularmente como Honas, tecladista, compositor y productor musical e integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.
Según informó la Secretaría de Seguridad, Meléndez fue hallado maniatado y con un disparo en la cabeza. Su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y la hija de ambos, de tres años, también fueron asesinadas de un disparo en la cabeza.
Una cuarta víctima, una mujer de 21 años identificada por el diario El Universal como empleada doméstica, fue encontrada muerta de un disparo en la espalda.
El perro de la familia también fue asesinado. En medio de la escena, los agentes encontraron con vida a un niño de seis años, que no fue identificado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el menor estaba “con vida y sin signos de violencia”.
Dos detenidos por el crimen
Las autoridades informaron que, por el momento, hay dos hombres detenidos por el cuádruple homicidio. La investigación apunta a “la probable participación” de ambos, quienes “habrían aprovechado la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”.
Una fuente oficial señaló que una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el crimen podría haber tenido como móvil el robo.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en un barrio residencial de la periferia de Ciudad de México y fue descubierto durante la noche del martes. Las autoridades informaron sobre el caso el miércoles.
Quién era Jonathan Meléndez
Meléndez era músico, compositor y productor y había sido uno de los fundadores de Camilo Séptimo, banda de synth pop formada en 2013.
El grupo cuenta con cuatro álbumes publicados y en 2022 recibió una nominación a los Premios MTV Miaw. Actualmente, Camilo Séptimo promedia 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify.
La muerte de Meléndez y de su familia generó conmoción en el ambiente musical mexicano, mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y establecer las responsabilidades de los dos detenidos.