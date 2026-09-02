Horror en México: asesinaron a un músico, a su esposa embarazada, a su hija de tres años y a una empleada doméstica

La conmoción sacude a México por un brutal crimen ocurrido en una vivienda de un barrio residencial de la periferia de la capital. Un músico de 38 años, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y una joven que trabajaba como empleada doméstica fueron asesinados. También murió el perro de la familia. Un niño de seis años sobrevivió a la tragedia.