Masacre en México: qué se sabe del argentino detenido por el crimen de una familia en Atizapán
Diego Sebastián Rosen, empresario argentino de 51 años, fue detenido en México por su presunta participación en la masacre de una familia en Atizapán, donde asesinaron a un músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica.
Resumen para apurados
- En Atizapán, México, detuvieron al empresario argentino Diego Rosen, acusado de asesinar el martes a un músico y su familia, en una causa con móvil aún bajo investigación.
- Rosen aprovechó su sociedad comercial con la víctima para entrar a la casa sin forzar accesos; cámaras de seguridad y pericias forenses aportaron pruebas clave para su captura.
- Los detenidos quedaron a disposición judicial mientras la fiscalía profundiza las pericias para esclarecer el móvil del múltiple homicidio que conmociona a la sociedad mexicana.
La investigación por la masacre de una familia en Atizapán, México, tiene como uno de sus principales sospechosos a Diego Sebastián Rosen, un empresario argentino de 51 años que fue detenido por su presunta participación en el asesinato del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica.
Rosen tenía una relación comercial con Meléndez Ochoa, quien era tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo. Según la reconstrucción realizada por las autoridades, el empresario habría utilizado ese vínculo de confianza para acceder a la vivienda donde ocurrió el múltiple homicidio.
El argentino fue detenido junto con Gerardo “N”, otro hombre señalado por su probable participación en el hecho. Ambos quedaron a disposición de la Justicia luego de un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Quién es Diego Sebastián Rosen, el argentino detenido en México
Rosen tiene 51 años y es propietario de NOMAD Adventures, una empresa de viajes radicada en México que ofrece experiencias y alojamientos turísticos dentro del país.
Además de esa actividad empresarial, el argentino mantenía un vínculo socio-comercial con Jonathan Meléndez Ochoa en una administradora de rentas vacacionales. Esa relación pasó a ocupar un lugar central en la investigación, ya que, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, le habría permitido ingresar al domicilio del músico sin necesidad de forzar los accesos.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, explicó que uno de los detenidos tenía una relación comercial con una de las víctimas y que presuntamente se valió de ese vínculo para entrar a la vivienda.
Las autoridades también señalaron que lograron identificar y detener a los principales sospechosos en menos de 24 horas. Tras el operativo, ambos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.
El video que compromete al empresario argentino
Entre los elementos reunidos en la causa aparece una grabación de las cámaras de seguridad del ascensor del edificio donde residía Meléndez Ochoa. Las imágenes, de aproximadamente 30 segundos, muestran a Rosen utilizando una gorra, anteojos oscuros y una mochila mientras esperaba llegar al piso correspondiente. Antes de salir del ascensor, el hombre gira la cabeza y dirige la mirada hacia la cámara de seguridad.
La grabación forma parte de las evidencias analizadas por los investigadores para reconstruir los movimientos previos al crimen.
Cómo ocurrió la masacre en Atizapán
El múltiple homicidio ocurrió el martes en la vivienda de Jonathan Meléndez Ochoa, en Atizapán, dentro del área metropolitana de Ciudad de México.
En el lugar fueron asesinados el músico, de 38 años; su esposa, Ana Paula Barragán, quien cursaba un embarazo de cuatro meses; la hija de ambos, de tres años; y una empleada doméstica. El perro de la familia también fue asesinado.
El único sobreviviente fue un niño de seis años, que se encontraba dentro de la vivienda al momento del ataque.
De acuerdo con las primeras pericias de la Fiscalía, Meléndez Ochoa y su esposa fueron encontrados maniatados, al igual que la mascota. La niña tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la trabajadora doméstica presentaba heridas de bala en la espalda.
Por ahora, la principal hipótesis apunta a que los responsables pudieron ingresar a la propiedad sin ejercer violencia sobre los accesos debido a la relación de confianza que Rosen mantenía con el músico. Las autoridades todavía no informaron cuál habría sido el móvil de la masacre.