Masacre en México: qué se sabe del argentino detenido por el crimen de una familia en Atizapán

La investigación por la masacre de una familia en Atizapán, México, tiene como uno de sus principales sospechosos a Diego Sebastián Rosen, un empresario argentino de 51 años que fue detenido por su presunta participación en el asesinato del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica.