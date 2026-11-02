Efectos de las elecciones de Estados Unidos en la Argentina

Estados Unidos ingresará mañana en las elecciones de medio término: se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y los electos asumirán el 3 de enero de 2027. La elección llega en un contexto internacional muy distinto al de hace un año: una guerra con Irán que ya lleva casi ocho meses y mantiene el petróleo por encima de los U$S 100; una Reserva Federal que, bajo la conducción de Kevin Warsh, volvió a subir la tasa de interés; rendimientos de largo plazo en máximos desde 2002, y un esquema arancelario reconstruido después de que la Corte Suprema anulara los aranceles que Donald Trump había impuesto al amparo de la ley de emergencias económicas (IEEPA). El impacto del resultado de esos comicios sobre la Argentina corre por dos carriles: el financiero, a través de las tasas, y el político, porque Trump es el principal aliado del presidente Javier Milei, indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).