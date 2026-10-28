Cuánto cobra un empleado de comercio en noviembre: de cuánto es el básico y cómo se paga el bono a fin de año

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) pactó una nueva recomposición salarial para el trimestre restante de 2026, junto con una suma no remunerativa para los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo. La actualización de las remuneraciones comprende un aumento del 5,7%, tras el consenso alcanzado entre las principales cámaras empresariales de la actividad, al que se adiciona un bono extraordinario.
El entendimiento entre la Faecys, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) establece un esquema paritario que se extiende por los meses de octubre, noviembre y diciembre. La resolución comprende un incremento escalonado que alcanzará el 5,7% para fin de año, lo que actualizará a las distintas categorías contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, en el que se incluye personal de maestranza, administración, cajas, tareas auxiliares y ventas.
Escalas iniciales y montos de referencia para octubre
Las nuevas actualizaciones alcanzadas impactarán en el haber de los trabajadores dependiendo de su función y de los conceptos que correspondan en su recibo de pago. Según la información aportada sobre esa negociación y la tabla difundida por el sitio especializado Ignacio Online, citada por Infobae, la categoría más baja del convenio, Maestranza A, figuraba con un total bruto de $1.303.900 para septiembre. Ese importe se componía de un básico de $1.183.900 y la suma fija no remunerativa de $120.000. Se trataba de valores para trabajadores de jornada completa, sin computar antigüedad, presentismo ni otros adicionales.
Con el reciente entendimiento, a esa base de referencia debe aplicarse el incremento del 1,9% correspondiente a octubre. A esta recomposición remunerativa y no acumulativa se suma además un bono extraordinario de $50.000 que se dividirá en dos cuotas iguales: la primera de $25.000 se pagará con el sueldo de octubre y la segunda, por el mismo importe, con el de noviembre. La asignación alcanzará a los trabajadores de todas las categorías comprendidas en el convenio.
Cómo quedará la liquidación de novimebre con el nuevo acuerdo
Ese importe se componía de un básico de $1.183.900 y la suma fija no remunerativa de $120.000, que se mantendrá vigente en este esquema. Se trataba de valores para trabajadores de jornada completa, sin computar antigüedad, presentismo ni otros adicionales. Con la flamante paritaria, a esa base de referencia debe aplicarse el incremento del 1,9% correspondiente a octubre y añadir los $25.000 de la primera cuota de la asignación extraordinaria.
El convenio también contempla adicionales por antigüedad, equivalentes al 1% por año trabajado, y presentismo, que representa aproximadamente un 8,33%, además de los conceptos específicos que correspondan según la categoría y las tareas desempeñadas.
Cuáles serían los montos proyectados para noviembre
Para estimar el ingreso bruto que percibirá un trabajador mercantil en el mes de noviembre, es preciso considerar la aplicación acumulativa de los tramos de aumento fijados y la segunda cuota del adicional no remunerativo. Sobre el haber base proyectado para octubre —donde ya se aplica el primer incremento del 1,9% más los $25.000 iniciales del bono—, en la liquidación correspondiente a noviembre se añade un segundo tramo del 1,9% no acumulativo (calculado sobre las escalas de septiembre) junto con los $25.000 restantes de la asignación.
Tomando como referencia la categoría inicial de Maestranza A, que en septiembre contaba con un básico de $1.183.900 y una suma fija no remunerativa de $120.000 (alcanzando un bruto de $1.303.900), la suba proyectada se desglosa del siguiente modo:
- Sueldo básico de noviembre: Con la adición de los dos primeros tramos del 1,9% (octubre y noviembre), el básico se eleva estimativamente a $1.228.882.
- Sumas no remunerativas: Se conserva la suma fija de $120.000 y se suma la segunda cuota del bono extraordinario de $25.000.
- Estimación del total bruto: Para un empleado de jornada completa y sin computar adicionales por antigüedad o presentismo, el haber bruto estimado para noviembre alcanzará aproximadamente los $1.373.882.
Cláusulas clave y revisión paritaria en 2027
El acuerdo firmado entre el gremio conducido por Armando Cavalieri y los representantes de las Cámaras de Comercio (CAC, CAME y Udeca) ratificó que las sumas otorgadas no podrán ser absorbidas ni compensadas por gratificaciones de fin de año u otros beneficios unilaterales concedidos por los empleadores. Asimismo, la normativa aclara que las empresas que liquiden haberes antes de la certificación oficial deberán abonar los importes bajo el concepto de "Pago anticipado Revisión Octubre 2026".
De cara al inicio del próximo año, las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse en el mes de enero de 2027. En esa mesa de negociación se evaluarán las escalas salariales y las variables económicas vigentes para determinar nuevos ajustes que resguarden el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.
Qué pasará con la suma fija de $120.000
Uno de los puntos centrales de la negociación es la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000. Este componente, establecido en paritarias anteriores, seguirá formando parte de los ingresos de los empleados mercantiles. Su incorporación a los salarios básicos se realizará de forma progresiva en seis cuotas mensuales de $20.000, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027.
Este concepto debe distinguirse del incremento del 5,7% distribuido en tres tramos mensuales del 1,9%. Se trata de componentes diferentes del acuerdo salarial, con plazos de aplicación propios.