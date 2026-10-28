Cuánto cobra un empleado de comercio en noviembre: de cuánto es el básico y cómo se paga el bono a fin de año

Escalas iniciales y montos de referencia para octubre

Las nuevas actualizaciones alcanzadas impactarán en el haber de los trabajadores dependiendo de su función y de los conceptos que correspondan en su recibo de pago. Según la información aportada sobre esa negociación y la tabla difundida por el sitio especializado Ignacio Online, citada por Infobae, la categoría más baja del convenio, Maestranza A, figuraba con un total bruto de $1.303.900 para septiembre. Ese importe se componía de un básico de $1.183.900 y la suma fija no remunerativa de $120.000. Se trataba de valores para trabajadores de jornada completa, sin computar antigüedad, presentismo ni otros adicionales.