Europa, ese “espejo” de los argentinos

La Europa de entonces era la de los imperios y sus movedizas fronteras. Y del variado sistema de las monarquías que ensamblaban en la cúspide a reyes y reinas de diversos orígenes y por vías de parentesco. Éstos generados por matrimonios entre nobles de distintos reinos. A veces -por matrimonios diseñados, orquestados y consolidados por no confesados intereses- los imperios se fueron diagramando y disolviendo, mayoritariamente, en el primer tercio del siglo XX. Conformaciones diversas fueron. Desembocaron, finalmente, en naciones independientes, aunque casi todo fue por la vía violenta de conquistas y de represalias. La “Gran guerra” –rebautizada luego de la IIGM (1939-1945) como “Primera guerra mundial” (IGM)- puso a Europa en la vidriera más espantosa. La que abrió un tajo hondo en el continente a la vez que disolvía el Imperio Otomano. Y, sobre la marcha, dibujando fronteras a mano alzada en el “Cercano Oriente”. Y con ello dando nacimiento a reinados espontáneos, repartiéndose “colonias” con la Sociedad de las Naciones, con un sistema ingenioso: el de los “Mandatos”. Los mandatos más perfilados: para Francia, sobre Líbano y Siria. Y para Gran Bretaña, sobre Palestina. Y esto- vale hoy mismo tener presente- bajo la sombra nociva del acuerdo secreto “Sykes-Picot”, los “negociadores en las sombras” (nunca tan apropiada la identificación) por Gran Bretaña y por Francia, el 16/05/ 1916. Y aún tibia la sangre brotada de los guerreros y de un imperio Otomano debatiéndose entre sostenerse o abandonar la lucha, desarticulado.