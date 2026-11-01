Marchas masivas con pocos disturbios en Francia

En toda Francia, los manifestantes han criticado al Gobierno por no haber autorizado las manifestaciones en el centro de las ciudades. “Me da miedo ver lo que está pasando en esta democracia francesa, se está instaurando un Estado policial”, afirmó Eloïse, de 35 años, en Toulouse (sur), donde no se ha autorizado ningún tipo de protesta. El líder de la izquierda radical y candidato a las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027, Jean-Luc Mélenchon, acusó en la red X al Gobierno de “deriva hacia el autoritarismo”.