En una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Macron, hubo más de 290 detenidos en Francia

La preocupación de las autoridades también estuvo vinculada con los festejos de Halloween y los mensajes que circularon en redes sociales con llamados a la revolución y la insurrección. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que la celebración no podía utilizarse como excusa para ocultar el rostro en las inmediaciones de las manifestaciones con el objetivo de alterar el orden público.