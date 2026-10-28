Un grave diagnóstico golpea a la familia de Thiago Medina: pidieron cadena de oración

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento de profunda preocupación por la salud de Brandon Yahir Pereira, el sobrino de 13 años del ex participante de Gran Hermano, quien permanece internado en un hospital de La Plata. La noticia fue compartida por su hermana, Camilota Medina, a través de las redes sociales, donde pidió una cadena de oración para acompañar al adolescente.