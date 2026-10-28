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Un grave diagnóstico golpea a la familia de Thiago Medina: pidieron cadena de oración

“Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”, expresó Camilota, hermana del ex participante de Gran Hermano.

Thiago Medina y Camilota pidieron una cadena de oración tras un duro diagnóstico
Thiago Medina y Camilota pidieron una cadena de oración tras un duro diagnóstico Hola
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La familia de Thiago Medina pidió una cadena de oración por su sobrino de 13 años, internado en La Plata tras ser diagnosticado con un tumor maligno en un pulmón.
  • La preocupación comenzó en junio pasado y se profundizó ahora que el adolescente deberá iniciar quimioterapia, según comunicó su tía Camilota en redes sociales.
  • La familia aguarda la evolución médica del menor ante el inicio del tratamiento oncológico, mientras sus seguidores continúan enviando mensajes de apoyo en redes.
Resumen generado con IA

La familia de Thiago Medina atraviesa un momento de profunda preocupación por la salud de Brandon Yahir Pereira, el sobrino de 13 años del ex participante de Gran Hermano, quien permanece internado en un hospital de La Plata. La noticia fue compartida por su hermana, Camilota Medina, a través de las redes sociales, donde pidió una cadena de oración para acompañar al adolescente.

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Según contó la influencer, al joven le detectaron un tumor maligno en uno de sus pulmones y deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia. Frente a este diagnóstico, tanto ella como Thiago recurrieron a la fe y compartieron mensajes para pedir fuerzas por la recuperación de Brandon y el acompañamiento de sus seres queridos.

El pedido de oración de Camilota por la salud de su sobrino

A través de sus historias de Instagram, Camilota expresó la preocupación que atraviesa la familia y convocó a sus seguidores a sumarse a una cadena de oración por el adolescente.

“Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer”, escribió la exparticipante de Cuestión de Peso, en un mensaje con el que buscó reunir muestras de apoyo en este difícil momento.

La influencer también manifestó su confianza en la fe para afrontar la situación. “Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros”, expresó. 

El mensaje de Thiago Medina y su hermana para Brandon Pereira

Además de solicitar el apoyo de sus seguidores, Camilota y Thiago compartieron una oración dedicada a Brandon, en la que pidieron por su salud y por la fortaleza de toda la familia.

“Señor Jesús. Te pido de todo corazón por la vida de Brandon Pereira. Poné tus manos sanadoras sobre él, dale fuerzas para seguir luchando contra este tumor y regalale un milagro. No lo sueltes nunca de tu mano, mi Dios. Dale fuerzas a toda nuestra familia para seguir adelante con fe y esperanza”, expresa el mensaje difundido por ambos.

La familia eligió apoyarse nuevamente en la fe para transitar la internación del adolescente, mientras permanece pendiente de su evolución y de los próximos pasos de su tratamiento médico.

La preocupación por la salud de Brandon había comenzado meses atrás

El pedido de acompañamiento por Brandon no es reciente. En junio, Camila ya había recurrido a las redes sociales para solicitar oraciones por su sobrino. “Gente, les pido una oración por mi sobrino Brandon Pereira. Que Dios lo cuide, lo proteja y le dé mucha fuerza”, había escrito entonces.

Ahora, tras conocerse el diagnóstico del tumor maligno y la necesidad de iniciar quimioterapia, la familia volvió a pedir el apoyo de sus seguidores. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el estado clínico del adolescente.

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