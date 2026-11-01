Política

Concepción: Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores

Según el Ejecutivo, las incorporaciones al Concejo demandarían $570 millones anuales.

INTENDENTE. Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores.
INTENDENTE. Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores.
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, judicializó la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente del Concejo Deliberante, luego de vetar la ordenanza y que los ediles insistieran con su aprobación. El jefe municipal presentó una acción de nulidad y solicitó una medida cautelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para frenar la designación, que, según estimó el Ejecutivo, implicaría un gasto anual cercano a los $570 millones.

El conflicto se originó en una votación que el intendente cuestionó por la forma en que se llevó adelante. Según explicó, los ocho concejales opositores, sobre un total de 12 integrantes del cuerpo, aprobaron la medida pese a su rechazo.

Alejandro Molinuevo rechazó la mesa opositora y respaldó a Catalán

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“Fue aprobado a libro cerrado, como escondiendo algo. Se trata del pase a planta permanente de trabajadores que ni siquiera tienen antigüedad en la Municipalidad. No se puede inflar el Estado con personas designadas a dedo”, afirmó Molinuevo a LA GACETA.

El jefe municipal también cuestionó que las incorporaciones se justificaran en la creación de áreas destinadas a tareas sociales y de juventud, funciones que, sostuvo, corresponden al Departamento Ejecutivo. Además, advirtió que actualmente no hay espacio físico suficiente para albergar a más empleados. “Son erogaciones totalmente innecesarias y con un claro objetivo político-partidario. Concretamente, son punteros políticos los que están poniendo, son designaciones con fines políticos”, sostuvo.

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

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Molinuevo remarcó que los recursos necesarios para afrontar esas incorporaciones podrían destinarse a la prestación de servicios y a obras que lleva adelante el municipio. Si bien aseguró que la administración mantiene sus cuentas ordenadas, advirtió que el desembolso representaría una carga innecesaria en un contexto económico complejo.

La disputa política

Según el intendente, la decisión del Concejo también tiene una lectura electoral. Con los comicios municipales previstos para mayo de 2027, consideró que las designaciones responden a una estrategia partidaria de cara a la próxima contienda, en la que el Partido Justicialista buscará recuperar la intendencia de la “Perla del Sur”.

En ese escenario, Molinuevo, cercano a La Libertad Avanza, y el ex diputado nacional Roberto Sánchez, referente de la Unión Cívica Radical, mantuvieron reuniones para definir cómo continuará el espacio político al frente del municipio. Sin embargo, hasta el momento no lograron alcanzar un acuerdo. Sánchez buscaría volver a ocupar la intendencia de Concepción.

Alejandro Molinuevo defendió su viaje al Congreso y cuestionó al Concejo Deliberante de Concepción

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El intendente aseguró que, antes de la votación, había mantenido varias reuniones con los concejales para analizar la posibilidad de incorporar a los 33 trabajadores a la planta permanente. Según relató, en esos encuentros pidió postergar la iniciativa y evaluar más adelante su conveniencia, pero la propuesta finalmente fue presentada y aprobada al cierre de una sesión, sin previo aviso.

“Me vi obligado a acudir a la Justicia porque estoy convencido de que le asiste la razón al pueblo de Concepción. Es la última instancia que tenemos para reclamar nuestros derechos. No se pueden utilizar los votos de una mayoría para designar personas entre gallos y medianoche e inflar el Estado”, concluyó.

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