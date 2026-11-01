Concepción: Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, judicializó la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente del Concejo Deliberante, luego de vetar la ordenanza y que los ediles insistieran con su aprobación. El jefe municipal presentó una acción de nulidad y solicitó una medida cautelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para frenar la designación, que, según estimó el Ejecutivo, implicaría un gasto anual cercano a los $570 millones.