Política Molinuevo recurriría a la Justicia por los nuevos cargos en el Concejo Deliberante de Concepción Los ediles aprobaron la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL INTENDENTE. Alejandro Molinuevo criticó los cambios introducidos al Presupuesto 2027 en el Concejo Deliberante de Concepción. Por Matias Argañaraz Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánReino UnidoSan Miguel de TucumánWhatsAppAlejandro MolinuevoCorte Suprema Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Referentes de Libres del Sur inauguraron un nuevo centro comunitario y cuestionaron las políticas de Milei Protesta de taxistas en Tucumán: por qué estalló el reclamo contra las apps y el municipio capitalino Lo más popular La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez Período 2026 - 2030: el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas renovó autoridades Analizan mezclas de gramíneas, crucíferas y leguminosas, y su efecto en el rendimiento del maíz Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo Ranking notas premium "Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar Un niño de 7 años fue herido en un tiroteo registrado en el sur de la capital tucumana Primer acople 100% jaldista, un encuentro con Cisneros y la foto política del Gran Premio La Corte Suprema dejó firme el fallo que ordena modificar las penas por contaminación a directivos del ingenio La Florida El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva