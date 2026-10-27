Capacitaron a emprendedores y empresarios en Concepción

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó la realización de estas capacitaciones como un insumo clave para el desarrollo económico local y la generación de autoempleo. Asimismo, el funcionario resaltó la articulación entre el sector público, las instituciones intermedias y el ámbito privado para concretar el espacio formativo, agradeciendo al titular del Centro de Defensa Comercial del Sur, Julio Delgado, por ceder la sede del evento.