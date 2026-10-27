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Capacitaron a emprendedores y empresarios en Concepción

La Secretaría de Gobierno de la Provincia, la Escuela de Gobierno y Arca Continental dictaron un taller sobre planificación y estrategias comerciales ante un salón colmado de asistentes en el Centro de Defensa Comercial del Sur.

Capacitaron a emprendedores y empresarios en Concepción
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Concepción, el Gobierno tucumano y Arca Continental capacitaron a emprendedores en modelos de negocio para impulsar el desarrollo económico y comercial local.
  • El taller sobre gestión y planificación comercial se dictó a sala llena mediante una alianza público-privada entre la Escuela de Gobierno y entidades intermedias.
  • La iniciativa forma parte de un plan oficial para fomentar el autoempleo, consolidar proyectos productivos e impulsar las economías del interior de la provincia.
Resumen generado con IA

Una jornada de formación sobre "Modelo de Negocios" reunió a emprendedores, empresarios y profesionales en las instalaciones del Centro de Defensa Comercial del Sur, en la ciudad de Concepción. La actividad fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales de la Provincia, la Escuela de Gobierno y la empresa Arca Continental.

El taller tuvo como objetivo principal brindar conocimientos y herramientas técnicas de planificación y gestión comercial orientadas a mejorar la organización y la sostenibilidad de las iniciativas productivas en la zona sur de la provincia. La instrucción estuvo a cargo de la Jimena Jurado, especialista en modelos de negocios, y Juan Guzmán, representante de Neurona Comercial.

Durante el encuentro, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó la realización de estas capacitaciones como un insumo clave para el desarrollo económico local y la generación de autoempleo. Asimismo, el funcionario resaltó la articulación entre el sector público, las instituciones intermedias y el ámbito privado para concretar el espacio formativo, agradeciendo al titular del Centro de Defensa Comercial del Sur, Julio Delgado, por ceder la sede del evento.

La convocatoria contó con la presencia de la coordinadora de la Escuela de Gobierno, Johanna Resola; el representante del Centro de Empleados de Comercio del Sur, Eric Saracho; la presidenta del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas (Delegación Sud), Silvana Cruz Fernández; y el concejal Gabriel Jiménez, junto a un auditorio completo de asistentes locales.

Desde la Secretaría de Gobierno y la Escuela de Gobierno indicaron que este tipo de jornadas forman parte de una agenda orientada a promover el trabajo independiente y fortalecer las economías de los distintos municipios del interior provincial.

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