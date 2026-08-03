Política

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

El ex ministro del Interior de la Nación acudió a Concepción con una comitiva de dirigentes libertarios.

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro
Hace 4 Hs

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, estuvo este fin de semana acompañando al intendente de Concepción Alejandro Molinuevo en el 12° Festival Nacional del Locro. El ex ministro del Interior de la Nación acudió con una comitiva de dirigentes libertarios, como los diputados Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen y el legislador José Macome.

Catalán suena como el posible candidato a gobernador por el partido del presidente Javier Milei. Esta semana, viajó a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo “Lule” Menem. 

Karina Milei y Lisandro Catalán comenzaron a delinear la estrategia de La Libertad Avanza de cara a las elecciones en Tucumán

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“Tras la convocatoria a elecciones para 2027 en Tucumán, me reuní para conversar a sobre la estrategia electoral de cara a las elecciones provinciales de 2027”, afirmó Catalán en sus redes sociales. Y compartió una fotografía del encuentro con Karina Milei y Menem, en un contexto de tensiones con el armado que encabeza el diputado nacional Mariano Campero (LLA). “Estoy convencido que vamos a pintar de violeta la provincia de Tucumán y llevando las ideas del presidente Milei a cada rincón”, completó Catalán su mensaje.

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