Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

“Tras la convocatoria a elecciones para 2027 en Tucumán, me reuní para conversar a sobre la estrategia electoral de cara a las elecciones provinciales de 2027”, afirmó Catalán en sus redes sociales. Y compartió una fotografía del encuentro con Karina Milei y Menem, en un contexto de tensiones con el armado que encabeza el diputado nacional Mariano Campero (LLA). “Estoy convencido que vamos a pintar de violeta la provincia de Tucumán y llevando las ideas del presidente Milei a cada rincón”, completó Catalán su mensaje.