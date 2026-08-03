Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, estuvo este fin de semana acompañando al intendente de Concepción Alejandro Molinuevo en el 12° Festival Nacional del Locro. El ex ministro del Interior de la Nación acudió con una comitiva de dirigentes libertarios, como los diputados Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen y el legislador José Macome.
Catalán suena como el posible candidato a gobernador por el partido del presidente Javier Milei. Esta semana, viajó a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo “Lule” Menem.
“Tras la convocatoria a elecciones para 2027 en Tucumán, me reuní para conversar a sobre la estrategia electoral de cara a las elecciones provinciales de 2027”, afirmó Catalán en sus redes sociales. Y compartió una fotografía del encuentro con Karina Milei y Menem, en un contexto de tensiones con el armado que encabeza el diputado nacional Mariano Campero (LLA). “Estoy convencido que vamos a pintar de violeta la provincia de Tucumán y llevando las ideas del presidente Milei a cada rincón”, completó Catalán su mensaje.