Alejandro Molinuevo rechazó la mesa opositora y respaldó a Catalán

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, expresó su desacuerdo con la mesa de diálogo convocada por el PRO para avanzar en la construcción de un frente opositor de cara a 2027. A través de un comunicado, el dirigente radical cuestionó los acuerdos entre sectores políticos y ratificó su apoyo a Lisandro Catalán como candidato a gobernador por La Libertad Avanza.