Política

Alejandro Molinuevo rechazó la mesa opositora y respaldó a Catalán

El intendente de Concepción cuestionó la convocatoria impulsada por el PRO para reunir a distintos sectores de la oposición. Ratificó su apoyo a la candidatura de Lisandro Catalán a gobernador.

Alejandro Molinuevo rechazó la mesa opositora y respaldó a Catalán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, el intendente radical Alejandro Molinuevo rechazó la mesa opositora del PRO y respaldó a Lisandro Catalán, de LLA, para gobernador hacia 2027.
  • Molinuevo cuestionó que la convocatoria opositora repita fórmulas del pasado basadas en el reparto de cargos, destacando en cambio el avance libertario provincial.
  • La postura del jefe comunal profundiza la fragmentación en la oposición tucumana y fortalece la proyección electoral de La Libertad Avanza frente al oficialismo.
Resumen generado con IA

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, expresó su desacuerdo con la mesa de diálogo convocada por el PRO para avanzar en la construcción de un frente opositor de cara a 2027. A través de un comunicado, el dirigente radical cuestionó los acuerdos entre sectores políticos y ratificó su apoyo a Lisandro Catalán como candidato a gobernador por La Libertad Avanza.

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027

La oposición tucumana se reunió en busca de un frente electoral para 2027

Molinuevo sostuvo que la convocatoria reúne a dirigentes que, según su interpretación, mantuvieron durante años una oposición sin capacidad de disputar el poder. “Creemos que volver a las mismas fórmulas, con los mismos dirigentes y las mismas prácticas, no es el camino para construir una alternativa diferente y competitiva para enfrentar al oficialismo antidemocrático de la provincia”, afirmó.

Críticas a los acuerdos

El intendente cuestionó la posibilidad de que las conversaciones entre los distintos espacios deriven en acuerdos centrados en la distribución de cargos. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una alternativa política a partir de propuestas y un programa de gobierno.

“No se trata de cerrar puertas al diálogo. Se trata de entender que el diálogo debe estar basado en ideas, principios y un programa de gobierno, y no en una mesa destinada a repartir espacios o reconstruir estructuras políticas del pasado”, expresó en el documento.

El jefe municipal también hizo referencia a los resultados de las elecciones legislativas de 2025, que consideró una señal sobre el escenario político provincial. Según planteó, las fuerzas que buscan un cambio deben interpretar ese resultado y evitar repetir estrategias que, a su entender, no lograron ofrecer una alternativa al oficialismo.

En esa línea, destacó el crecimiento de La Libertad Avanza en Tucumán y sostuvo que el espacio comenzó a consolidarse como una de las principales fuerzas opositoras. También señaló que el proyecto libertario trabaja en un plan con propuestas para el desarrollo de la provincia, elaborado con la participación de profesionales e instituciones.

Apoyo a Lisandro Catalán

Molinuevo, quien se identificó en el comunicado como afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), manifestó su decisión de continuar trabajando junto a La Libertad Avanza. Su posicionamiento se suma a las diferencias que surgieron dentro de la oposición tucumana frente a la convocatoria del PRO, que reunió a referentes de distintos espacios para explorar la posibilidad de conformar un frente electoral para 2027.

“No quiero seguir siendo parte de una oposición que solamente discute entre dirigentes mientras el oficialismo sigue gobernando. Quiero ser protagonista de la construcción de una alternativa de gobierno”, sostuvo el intendente.

Finalmente, ratificó su respaldo a Catalán y planteó que el objetivo debe ser impulsar un cambio político en Tucumán. “Por eso, apoyo plenamente la candidatura de Lisandro Catalán como gobernador de Tucumán y seguiremos trabajando junto a La Libertad Avanza Tucumán para impulsar un cambio real y recuperar la provincia que los tucumanos merecen”, concluyó.

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