“Ya no puedo seguir”: una empresa de tecnología agropecuaria cerró su planta y despidió a 84 trabajadores

Resumen para apurados
- Plantium y Gentec cerraron temporalmente ayer su planta en Santa Fe y despidieron a 84 empleados ante una profunda crisis financiera por la abrupta caída de ventas.
- La firma acumuló deudas y 500 millones de pesos en cheques rechazados de clientes, tras fracasar en la búsqueda de inversores y en las ventas de las exposiciones del agro.
- El dueño prevé reactivar con una dotación menor, aunque no puede pagar indemnizaciones, lo que expone el crítico freno que sufre la industria de maquinaria agrícola.
Lacrisis de la industria de maquinaria agrícola sumó un nuevo caso de fuerte impacto laboral. Plantium y Gentec, dos empresas argentinas especializadas en tecnología para el agro, cerraron temporalmente su planta de Villa Constitución, en Santa Fe, y despidieron a 84 trabajadores. La reducción de personal también alcanzó a empleados de Rosario, en medio de un deterioro financiero que sus propietarios ya no pudieron sostener.
La decisión se conoció ayer, cuando los operarios llegaron al establecimiento y encontraron las puertas cerradas. La empresa comenzó a enviar los telegramas de despido mientras todavía se desarrollaban negociaciones con el sindicato para acordar retiros voluntarios.
El propietario y CEO de ambas compañías, Jorge Gentili, reconoció públicamente la gravedad de la situación y explicó que, después de varios meses de intentar sostener la actividad mediante endeudamiento y la búsqueda de inversores, llegó a un punto límite.
"Es imposible, pensé que lo íbamos a sortear, vino Expoagro y no pasó nada, Agroactiva tampoco y seguía endeudándome. No vendíamos la cantidad que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más. Ya no puedo seguir", expresó ante los medios que se acercaron a la sede de Villa Constitución.
El empresario aseguró que no pretende abandonar definitivamente el negocio y que su intención es retomar las operaciones con una estructura más pequeña, integrada por entre 60 y 70 empleados. Sin embargo, admitió que actualmente no cuenta con los recursos necesarios para afrontar las indemnizaciones de los trabajadores desvinculados.
Gentili también confirmó que intentó vender las compañías y encontrar nuevos socios que aportaran capital para evitar el cierre, pero ninguna de las alternativas llegó a buen puerto. Consultado por Infobae, no quiso realizar nuevos comentarios.
Por qué entraron en crisis Plantium y Gentec
El deterioro financiero de las dos empresas responde a una combinación de factores: la caída de la demanda de tecnología agropecuaria, los problemas económicos de sus clientes y las dificultades para cobrar operaciones ya realizadas.
Gentili explicó que Gentec depende en buena medida de los fabricantes de maquinaria agrícola, varios de los cuales también atraviesan dificultades comerciales y financieras. Entre sus principales clientes mencionó a Metalfor, Pauny y AGCO.
Según detalló, la compañía acumuló alrededor de $500 millones en problemas de cobranza, entre cheques rechazados y saldos impagos en cuentas corrientes. También señaló dificultades de pago de Pauny y una interrupción de las compras por parte de AGCO.
A la falta de ingresos se sumó una demanda que nunca alcanzó los niveles esperados. Gentili había depositado expectativas en las últimas ediciones de Expoagro y Agroactiva, dos de las principales exposiciones del sector, pero los resultados comerciales no fueron suficientes para revertir la situación.
Mientras aguardaba una recuperación de las ventas, el empresario continuó recurriendo al endeudamiento para financiar los costos operativos y sostener el pago de los salarios. Con el correr de los meses, esa estrategia dejó de ser viable.
"¿Qué pasa con la mejor cosecha que se habla? En el campo, si tomás el dólar del 2025 al 2026 aumentó muy poco, el productor está frito. Intenté vender la empresa, buscar socios, llegó un límite que no va más. No tengo otra salida", sostuvo.
Las gestiones para conseguir nuevos inversores incluyeron conversaciones con potenciales compradores, entre ellos capitales chinos. Sin embargo, ninguna propuesta se concretó y la empresa terminó avanzando con el cierre temporal de sus instalaciones y la reducción de su plantilla.
La preocupación del Gobierno de Santa Fe por la crisis industrial
El caso de Plantium y Gentec se suma a las dificultades que atraviesan distintas compañías industriales en un contexto de consumo debilitado, problemas de financiamiento y mayores exigencias para sostener los costos de producción.
Consultado por Infobae, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, advirtió sobre el esfuerzo que realizan las empresas para mantener sus operaciones y cumplir con sus compromisos financieros.
"Las empresas están haciendo mucho esfuerzo por sostenerse. Los que pueden están tratando de reestructurar su deuda para conseguir mejores plazos y tasas. Todos están haciendo los deberes para mejorar la competitividad, pero es difícil afrontar compromisos si el consumo no levanta", señaló.