“Ya no puedo seguir”: una empresa de tecnología agropecuaria cerró su planta y despidió a 84 trabajadores

Lacrisis de la industria de maquinaria agrícola sumó un nuevo caso de fuerte impacto laboral. Plantium y Gentec, dos empresas argentinas especializadas en tecnología para el agro, cerraron temporalmente su planta de Villa Constitución, en Santa Fe, y despidieron a 84 trabajadores. La reducción de personal también alcanzó a empleados de Rosario, en medio de un deterioro financiero que sus propietarios ya no pudieron sostener.