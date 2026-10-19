Los cañeros pedirán la Emergencia Agropecuaria en medio de una complicada zafra 2026

A diferencia de los industriales sucroalcoholeros, que esperan una nueva ley de biocombustibles para materializar sus planes de inversión, los cañeros tucumanos advirtieron sobre la delicada situación que atraviesa el sector. Entre los factores que agravan el escenario mencionaron las dificultades en las relaciones con los ingenios, la caída del precio del azúcar en el mercado interno frente a la inflación, el impacto de las lluvias y las previsiones de caña sin cosechar.