Los cañeros pedirán la Emergencia Agropecuaria en medio de una complicada zafra 2026
Las lluvias dificultan la cosecha y podrían dejar una significativa cantidad de caña sin levantar. A la preocupación por los mayores costos y el precio del azúcar se suman las complicaciones financieras de los productores.
Resumen para apurados
- Productores cañeros de Tucumán pedirán este lunes la Emergencia Agropecuaria al Gobierno provincial ante las pérdidas por lluvias y la caída del precio del azúcar.
- Las precipitaciones anegaron suelos, frenaron maquinarias y demoraron la cosecha un 20%, situación que el sector ya había advertido a las autoridades en agosto sin soluciones.
- La crisis amenaza la continuidad de explotaciones rurales si queda caña sin cosechar, por lo que el sector reclama auxilio financiero e impositivo para sostener la actividad.
A diferencia de los industriales sucroalcoholeros, que esperan una nueva ley de biocombustibles para materializar sus planes de inversión, los cañeros tucumanos advirtieron sobre la delicada situación que atraviesa el sector. Entre los factores que agravan el escenario mencionaron las dificultades en las relaciones con los ingenios, la caída del precio del azúcar en el mercado interno frente a la inflación, el impacto de las lluvias y las previsiones de caña sin cosechar.
Ante este panorama, solicitarán nuevamente una audiencia con el gobernador, Osvaldo Jaldo, o con el ministro de Economía, Daniel Abad, para ratificar el reclamo por la declaración de la Emergencia Agropecuaria para la actividad y herramientas de financiamiento que permitan aliviar la situación y preservar la sustentabilidad de los productores, luego de varios meses de inquietud.
A mediados de agosto, el Comité Regional de Productores Cañeros Sucroalcoholeros solicitó una reunión con el titular del Poder Ejecutivo (PE) mediante una nota, en la que expresaba el complejo contexto como motivo. En la presentación, Ramón González (Cañeros Unidos del Este), Máximo Bulacio (Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán), Mario Tizeira (Unión Cañeros Independientes de Tucumán) y Agustín Guillén (Unión Cañeros del Sur), quienes suscribieron la nota, remarcaron que la campaña registraba un retraso cercano al 20% en comparación con un año normal.
El impacto era consecuencia de las intensas precipitaciones ocurridas en los últimos meses, la falta de piso para el ingreso de maquinaria, la saturación hídrica de los suelos y otras contingencias climáticas que han dificultado el normal desarrollo de las labores de cosecha. Asimismo, advirtieron sobre una fuerte afectación económica y financiera que padecían los productores, quienes enfrentaban mayores costos, menores ingresos y serias dificultades para cumplir con sus compromisos.
Ya en ese momento de la campaña, el Comité señaló que, de mantenerse ese ritmo de cosecha, se preveía que una importante cantidad de caña quedará sin levantar al finalizar la zafra, lo que generaría cuantiosas pérdidas productivas y económicas. Esta problemática comprometería la continuidad de numerosas explotaciones agropecuarias.
Actualización de la campaña
El jueves 8 de octubre, el Comité Regional de Productores Cañeros y directivos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) participaron de otra reunión periódica con el fin de analizar la zafra. Allí, volvieron a plantear una compleja situación como consecuencia de las condiciones climáticas registradas durante los últimos meses y en momentos en que la campaña registraba un avance del 72% en Tucumán y del 78% en las provincias de Salta y Jujuy.
Nada ha cambiado desde agosto y frente a la urgencia de estas problemáticas y con el propósito de resguardar la sustentabilidad de la campaña cañera provincial, los productores preparan un nuevo pedido para renovar el reclamo de una audiencia de trabajo conjunto ante el Gobierno provincial.
“Lamentablemente, por cuestiones climáticas va a quedar bastante caña en pie”, subrayó este lunes Mónica Dávalos, referente de los Cañeros del Este durante una entrevista con LG Play. Además, señaló que muchos lotes ya presentan caña florecida, especialmente en el sur de la provincia, una de las zonas más afectadas por las precipitaciones.
La referente de CUE explicó que todavía queda un volumen importante de caña por cosechar para esta altura del año. “Hay ingenios que, en zafras normales, el 30 de septiembre han cerrado. O a mediados de octubre”, señaló. En cambio, en la campaña actual se evalúa extender la molienda hasta fines de noviembre, aunque sin certezas de que alcance el tiempo para procesar toda la caña que permanece en pie.
La situación genera preocupación entre los productores, que deben afrontar los costos de la campaña y los compromisos asumidos, aun cuando no pueden completar la cosecha o esperan ingresos inferiores a los previstos.
“Hay varios que están en una situación muy angustiante, porque aparte tenés compromisos de los insumos”, afirmó Dávalos. También señaló que incluso quienes lograron cosechar tuvieron mayores gastos, debido a las dificultades para trabajar con los suelos saturados de agua. “Al ser esto que se hunden las máquinas, gastan más gasoil”, explicó.
Dávalos indicó que la semana pasada se reunieron en el comité regional y que este lunes presentarían una nota en Casa de Gobierno dirigida al ministro de Economía, con el objetivo de solicitar una audiencia y analizar posibles medidas de apoyo.
“Está complicado. Entonces, a ver si se pueden tomar algunas medidas o algo, porque estamos hablando de una actividad fundamental, con muchas personas involucradas. Es toda una cadena productiva, no es solo el productor, sino el trabajo que da el productor, a quienes les compran los insumos, los trabajadores”, remarcó.
Entre las alternativas que consideran, la referente mencionó la posibilidad de acceder a financiamiento y solicitar alguna exención impositiva. “Lo ideal sería quizás obtener financiamiento. Hace mucho que no hay financiamiento para el agro”, planteó.