Entidad ruralista: Pino resultó otra vez electo al frente de la Sociedad Rural Argentina

La crítica principal que Pereda hizo durante la campaña era que la reelección de Pino implicaba una violación del estatuto porque sería su cuarto mandato. El oficialismo dijo que en 2023 la SRA reformó el estatuto, y se eliminó la reelección indefinida de sus autoridades. Esa norma entró a regir el 20 de julio de 2023, con lo cual entienden que el actual mandato de Pino (2024-2026) debe ser considerado el primero. Con este nuevo mandato (2026/2028), Pino estará al frente de la SRA durante siete años consecutivos.