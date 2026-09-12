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Entidad ruralista: Pino resultó otra vez electo al frente de la Sociedad Rural Argentina
Entidad ruralista: Pino resultó otra vez electo al frente de la Sociedad Rural Argentina
Hace 9 Hs

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, consiguió el 71% de los votos y estará acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente, en lo que significó un aplastante triunfo en las elecciones de renovación de comisión directiva, tras una compleja y difícil campaña. El triunfo muestra que la mayoría de los socios prefirió continuar el rumbo trazado desde hace años por Pino, y rechazaron las propuestas de Marcos Pereda -vicepresidente saliente-.

Del total de votantes (2.229), la lista encabezada por Pino logró 1.441, mientras que Pereda cosechó 592 votos.

En Entre Ríos se impuso Renovación con Unidad con el 57%. La lista, liderada por Juan Diego Etchevehere, Mariano Berisso y Mayda Spiazzi, contó también con la integración de los dirigentes provinciales Andrea Firpo, Miguel Dome, Federico Paoloni, Walter Feldkamp y Manuel Etchevehere. En Córdoba, el distrito 4 volvió a quedar en manos de Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde, por 138 votos a 43.

La crítica principal que Pereda hizo durante la campaña era que la reelección de Pino implicaba una violación del estatuto porque sería su cuarto mandato. El oficialismo dijo que en 2023 la SRA reformó el estatuto, y se eliminó la reelección indefinida de sus autoridades. Esa norma entró a regir el 20 de julio de 2023, con lo cual entienden que el actual mandato de Pino (2024-2026) debe ser considerado el primero. Con este nuevo mandato (2026/2028), Pino estará al frente de la SRA durante siete años consecutivos.

Temas Sociedad Rural ArgentinaNicolás Pino
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