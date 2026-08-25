Rebote económico en junio y caída trimestral: brecha entre el agro y la industria

Resumen para apurados
- La economía argentina rebotó en junio pero cayó en el trimestre, impulsada por el agro frente a la crisis industrial y de la construcción, según un informe del IERAL.
- La disparidad sectorial refleja el impacto de la crisis en las pymes y la construcción, en un marco de ajuste fiscal, contracción del consumo e inflación.
- La recuperación económica dependerá de acortar la brecha productiva y reactivar sectores clave que sostienen el empleo y la actividad interna en el país.
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