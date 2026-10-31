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MasterChef Celebrity: con una brusca reacción, Dolli Irigoyen defendió a Maru Botana

La cocinera se encuentra haciendo un reemplazo en el reality de cocina y se animó a hablar de su compañera de trabajo, pese a su visible enojo.

Dolli Irigoyen quiso retirarse del móvil tras una pregunta que le pareció desactualizada.
Dolli Irigoyen quiso retirarse del móvil tras una pregunta que le pareció desactualizada. Foto: Intrusos
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dolli Irigoyen abandonó con enojo un móvil de Intrusos tras ser consultada por las críticas a Maru Botana en MasterChef Celebrity, considerando la pregunta desactualizada.
  • La chef, que reemplaza a Martitegui, defendió a Botana de ataques anónimos, pese a que en el ciclo expusieron un like suyo a un posteo que criticaba a su colega.
  • El cruce alimenta el debate mediático sobre la interna del jurado en el reality de Telefe y pone bajo la lupa la verdadera relación entre las dos reconocidas cocineras.
Resumen generado con IA

El certamen de cocina más visto de la televisión argentina sigue su curso y ya cumplió un mes al aire de Telefe. Dolli Irigoyen, la cocinera de 74 años, se sumó en las últimas emisiones como reemplazo de Germán Martitegui en el jurado examinador. Al preguntarle por la actitud de Maru Botana al probar los platos, Irigoyen tuvo una brusca reacción y abandonó el móvil de “Intrusos”.

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No es la primera vez que Irigoyen se suma a las grabaciones de MasterChef Celebrity. En ediciones anteriores ya había participado como invitada para episodios especiales o como reemplazo de alguno de los tres jurados. Su perfil quedó definido como una de las más exigentes examinadoras e incluso su aparición generó repercusiones y hasta memes por su apariencia severa. Pero lo que podría haberse considerado un personaje, se vio como la real Dolli durante una entrevista.

Dolli Irigoyen, ofuscada por las críticas a Maru Botana

El delantal no se mancha en la cocina de MasterChef Celebrity y Dolli Irigoyen respeta a sus pares. Por eso, en cuanto le preguntaron sobre “cómo come Maru Botana”, la cocinera no tuvo dudas en demostrar el fin de su paciencia. En medio de la grabación, tomó el micrófono con su mano para apartarlo, enojada. “Mi amor… querido…”, respondió con ironía, visiblemente molesta y se retiró del móvil.

Pero tras darle la espalda al notero de “Intrusos”, regresó para reivindicar a Botana. “Te voy a decir lo que pienso”, enfatizó en su regreso a la cámara. “Maru Botana es una gran profesional, la quiero mucho, la conozco desde que empezó a trabajar y la llevé yo a Utilísima”, señaló Irigoyen.

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También manifestó que le parecía una falta de respeto y una agresión que se “destruyera” a una persona desde mensajes anónimos. Luego, volvió a apuntar contra el notero. “Que se hable lo que se hable, me parece muy desactualizado que sigas preguntando esto después de un mes y pico”, reclamó. “A ver, ¿no hay noticias? ¿No hay noticias en este momento?”, cuestionó mirando a cámara.

El “like” de Dolli Irigoyen a las críticas a Maru Botana

Después de la entrevista que terminó en tensión, Rodrigo Lussich hizo referencia al sabido carácter de Irigoyen. Pero, lejos de dejárselo pasar, la expusieron con un “Me gusta” que dejó en una publicación en contra de su compañera de jurado.

“Sigue la polémica con Maru Botana en MasterChef Celebrity: esta vez, fingió que mordió la comida”, titulaba la captura de pantalla que compartieron al aire en “Intrusos”. Debajo, cerca del corazón para dar “Me gusta”, aparecía el usuario de Irigoyen como una de las cuentas que habían interactuado con el posteo dándole su aprobación.

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