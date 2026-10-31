MasterChef Celebrity: con una brusca reacción, Dolli Irigoyen defendió a Maru Botana

No es la primera vez que Irigoyen se suma a las grabaciones de MasterChef Celebrity. En ediciones anteriores ya había participado como invitada para episodios especiales o como reemplazo de alguno de los tres jurados. Su perfil quedó definido como una de las más exigentes examinadoras e incluso su aparición generó repercusiones y hasta memes por su apariencia severa. Pero lo que podría haberse considerado un personaje, se vio como la real Dolli durante una entrevista.