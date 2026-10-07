Polémica en MasterChef: cuestionaron a Maru Botana por la manera en que prueba los platos

Resumen para apurados
- Maru Botana fue cuestionada en redes y por Yanina Latorre tras probar porciones diminutas de los platos en la nueva temporada de MasterChef por Telefe.
- La controversia creció luego de que Latorre y los espectadores afirmaran que no se pueden evaluar preparaciones complejas sin degustar tanto la masa como el relleno.
- El debate en redes pone en duda la rigurosidad técnica de Botana como evaluadora y mantiene al certamen en el centro de la atención mediática digital.
La nueva temporada de MasterChef volvió a instalar al programa de cocina de Telefe entre los temas más comentados, aunque esta vez la atención no estuvo puesta solamente en los participantes. Maru Botana quedó bajo la lupa por la manera en que prueba los platos que llegan al jurado.
Durante las emisiones del reality, algunos espectadores repararon en que la cocinera suele probar porciones muy pequeñas de las preparaciones que presentan los concursantes. La situación generó comentarios en redes sociales y también fue analizada durante una transmisión del streaming de Telefe.
Una de las voces que se refirió al tema fue Yanina Latorre, quien cuestionó abiertamente la actitud de Botana frente a los platos que debe evaluar.
La crítica de Yanina Latorre a Maru Botana
Mientras seguía el programa, Latorre hizo referencia al tamaño de las porciones que degustaba la integrante del jurado y marcó una diferencia con el resto de los jueces.
“A ver cuánto come Maru, que se quejan de que come poco. ¡Ay, un pedacito así!”, expresó la periodista, visiblemente molesta con la situación.
Luego profundizó su cuestionamiento y sostuvo que, para evaluar correctamente determinados platos, no alcanza con probar una pequeña parte.
“El pedacito me deprime”, lanzó Latorre, quien también consideró que para analizar preparaciones como una empanada es necesario probar tanto la masa como el relleno.
La periodista fue todavía más dura al referirse a la actitud de Botana: “Es una maleducada. O te da asco o tenés un problema con la comida. No podés ser jurado”.
Las redes sociales también apuntaron contra Maru Botana
La polémica no quedó limitada al comentario de Yanina Latorre. En las redes sociales, distintos usuarios también cuestionaron la forma en que Maru Botana degusta las preparaciones en MasterChef.
Algunos mensajes apuntaron directamente contra la cocinera y pusieron en duda que pueda desempeñarse como jurado si evita probar determinadas partes de los platos.
“Inadmisible”, fue uno de los comentarios que aparecieron en redes, mientras que otro usuario cuestionó duramente la actitud de la integrante del programa.