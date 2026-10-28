Así está hoy Agustín, el hijo mayor de Maru Botana: tiene 27 años y sorprendió a todos con su habilidad pastelera

La pregunta de Maru Botana que descolocó a su hijo

En medio de la crema, el dulce de leche, los frutos rojos y las hojas de menta recién cortadas, ambos intercambiaron comentarios sobre el tamaño del pastel y el posible destino del encargo. “¿Una torta tan grande para qué lo habrá pedido?”, se preguntan en medio del proceso. “Para mí, un aniversario”, arriesga uno, mientras que la respuesta de Solá agrega otra posibilidad: “Está anunciando que se casa”. Rápidamente la chef hace una pregunta que conflictúa a su primogénito: “¿Qué torta me pedirías para tu casamiento?”. “¡Qué pregunta, mamá! ¡Me hiciste preguntarme 100 cosas a la vez!”, expresó con incomodidad y risa. Sin embargo, inmediatamente Solá logra tomar una decisión: “Un rogel, un rogel”.