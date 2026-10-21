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Maru Botana respondió a las críticas por su forma de probar los platos en MasterChef Celebrity

La pastelera respondió a los cuestionamientos por probar pequeñas porciones en el reality de Telefe y explicó cómo sus más de 30 años de experiencia le permiten evaluar las preparaciones.

Maru Botana justificó su forma de probar los platos en MasterChef Celebrity y reveló el motivo
Maru Botana justificó su forma de probar los platos en MasterChef Celebrity y reveló el motivo Pronto
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Maru Botana respondió a críticas en redes por probar bocados mínimos en MasterChef Celebrity (Telefe), explicando que sus 30 años de trayectoria bastan para evaluar platos.
  • Desde el debut en septiembre, usuarios y colegas compararon su estilo con el de Germán Martitegui y Damián Betular, quienes degustan porciones mucho mayores frente a cámara.
  • La cocinera desestimó el impacto de los cuestionamientos virtuales, ratificando su propio criterio técnico y garantizando la continuidad de su estilo habitual en el reality.
Resumen generado con IA

La participación de Maru Botana en MasterChef Celebrity generó comentarios en las redes sociales, pero no por sus devoluciones gastronómicas, sino por su particular manera de degustar los platos de los participantes. Frente a las comparaciones con sus compañeros del jurado, la pastelera decidió responder a los cuestionamientos y explicar por qué no necesita comer grandes cantidades para evaluar una preparación.

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Desde el regreso del reality, el 28 de septiembre, algunos usuarios criticaron que la cocinera pruebe porciones pequeñas, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui suelen degustar cantidades mayores. La polémica también tuvo repercusiones dentro del programa, luego de que Betular hiciera un comentario que despertó interpretaciones entre los espectadores.

Qué dijo Maru Botana sobre las críticas en MasterChef Celebrity

Consultada por los comentarios que circulan en internet, Maru Botana aseguró que no les presta atención y que está concentrada en sus compromisos profesionales. “Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y mis ocupaciones. Así que no miro nada”, respondió entre risas y con un tono irónico.

Lejos de mostrarse preocupada por las repercusiones, la pastelera se refirió con naturalidad a su manera de comer y explicó que suele consumir porciones pequeñas. “Yo como muy poquito, como un pajarito”, sostuvo al hablar sobre las críticas que recibió por su desempeño como integrante del jurado del certamen culinario.

Por qué Maru Botana prueba pequeñas porciones en el reality

La cocinera también defendió su método de evaluación y vinculó su capacidad para reconocer los sabores con su extensa experiencia profesional. “No necesito comer tanto. Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal”, afirmó.

De esta manera, Botana dejó en claro que, desde su perspectiva, no necesita degustar grandes cantidades para determinar si un plato está bien elaborado. Su trayectoria en la pastelería, según explicó, le permite reconocer las características de una preparación con pequeñas pruebas.

Quiénes integran el jurado de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, emitida por Telefe, reúne a figuras del espectáculo y otros ámbitos que deben demostrar sus habilidades en la cocina.

El jurado está integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes tienen la tarea de evaluar las preparaciones, señalar aciertos y errores y definir el desempeño de los concursantes en cada desafío.

En ese contexto, la forma de degustar de Botana se convirtió en uno de los temas de conversación entre los seguidores del programa, que compararon su método con el de los otros dos chefs. La pastelera, por su parte, respondió a las observaciones y defendió su criterio profesional sin darle mayor importancia a los comentarios que circulan en las redes.

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