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Damián Betular dejaría MasterChef Celebrity: el motivo y quién lo reemplazaría

El reality culinario de Telefe podría sufrir una nueva baja en su jurado, luego de la salida de Donato De Santis.

SORPRESA EN TELEFE. Damián Betular dejaría MasterChef Celebrity. Foto tomada de Instagram.
SORPRESA EN TELEFE. Damián Betular dejaría MasterChef Celebrity. Foto tomada de Instagram.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Damián Betular dejará temporalmente MasterChef en Telefe durante enero para sumarse a una obra teatral en Mar del Plata.
  • La baja se suma a la salida previa de Donato De Santis. La producción evalúa convocar a Dolli Irigoyen para cubrir las grabaciones.
  • La ausencia será transitoria y el pastelero regresará en febrero, mientras el canal define un reemplazo para sostener el rating del ciclo.
Resumen generado con IA

La continuidad de Damián Betular en "MasterChef Celebrity" (Telefe) estaría en duda. El reality culinario podría sufrir una nueva baja en su jurado, luego de la salida de Donato De Santis, una noticia que sorprendió a los seguidores del programa.

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La información fue revelada por Natalie Weber en "Intrusos" (América), donde explicó que el pastelero tendría previsto participar de la temporada teatral de Hairspray en Mar del Plata. Ante esta posibilidad, desde el canal ya habrían comenzado a buscar posibles reemplazantes.

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular en MasterChef Celebrity

De acuerdo con lo informado por la panelista, una de las primeras opciones sería Dolli Irigoyen. Sin embargo, su incorporación no estaría asegurada, ya que podría rechazar la propuesta debido al desgaste que le generan las extensas jornadas de grabación.

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Otra alternativa sería el regreso de Donato De Santis, una posibilidad que despertaría expectativa entre los seguidores del ciclo. No obstante, su vuelta también sería difícil, dado que el cocinero quería tomarse un descanso de este formato televisivo.

Cuándo se iría Betular y cuánto duraría su ausencia

Según explicó Weber, la salida del pastelero estaría vinculada con el receso de las fiestas de fin de año y no necesariamente implicaría un alejamiento definitivo del programa. "En las fiestas se toman un receso, ahí él se iría, se va todo enero y vuelve en febrero", afirmó la modelo.

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De esta manera, la ausencia de Betular podría ser temporal, con un regreso previsto para febrero. Por el momento, la información difundida apunta a una posible modificación en el jurado, mientras la búsqueda de un reemplazante habría comenzado.

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