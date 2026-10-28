Damián Betular dejaría MasterChef Celebrity: el motivo y quién lo reemplazaría

Cuándo se iría Betular y cuánto duraría su ausencia

Según explicó Weber, la salida del pastelero estaría vinculada con el receso de las fiestas de fin de año y no necesariamente implicaría un alejamiento definitivo del programa. "En las fiestas se toman un receso, ahí él se iría, se va todo enero y vuelve en febrero", afirmó la modelo.