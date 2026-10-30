Política

Javier Milei prometió bajar más impuestos si es reelecto y cuestionó a la dirigencia política

El jefe de Estado encabezó una clase magistral ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, donde cuestionó a los dirigentes que priorizan ganar elecciones.

JAVIER MILEI. El presidente defendió su gestión y cuestionó a los políticos que piensan solo en ganar elecciones. Foto de archivo.
JAVIER MILEI. El presidente defendió su gestión y cuestionó a los políticos que piensan solo en ganar elecciones. Foto de archivo.
Por Redacción Política Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Este viernes, Javier Milei prometió en la Universidad Di Tella bajar más impuestos si es reelecto hasta 2031, al defender su gestión y cuestionar a la dirigencia política.
  • Durante una clase magistral, el mandatario defendió su programa económico, criticó a la prensa por la pauta y atribuyó la desaceleración del crecimiento al contexto externo.
  • Milei proyectó profundizar las desregulaciones a partir de 2027 si consigue la reelección, prometiendo una devolución millonaria de recursos mediante bajas tributarias.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, reapareció este viernes con una clase magistral en la Universidad Torcuato Di Tella, donde cuestionó a los dirigentes políticos que, según sostuvo, tienen como principal objetivo ganar elecciones. 

Además, durante su exposición, el mandatario calificó a los periodistas como “seres cargados de maldad” y aseguró que lo critican porque su Gobierno eliminó la pauta oficial.

“Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, expresó al comienzo de su disertación, frente a un auditorio integrado por estudiantes.

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La actividad estuvo dirigida exclusivamente a alumnos de la universidad. En ese contexto, el mandatario reconoció que le resultaba “raro” hablar con personas que no fueran ministros y aprovechó el encuentro para desarrollar sus planteos sobre la política, la economía y el rumbo de su administración.

El próximo libro de Milei y sus críticas a los políticos y periodistas

Durante la exposición, el jefe de Estado adelantó detalles de su próximo libro, titulado “La política como moral”, que, según anunció, saldrá en noviembre y tendrá tres tomos. El Presidente destacó especialmente el tercero, al que definió como una bitácora de los primeros 30 meses de gestión, con un punteo de 400 páginas.

Al referirse a la dirigencia política, Milei cuestionó a quienes ponen por delante el objetivo electoral. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, afirmó.

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También volvió a apuntar contra la prensa y vinculó las críticas que recibe con la decisión de su administración de eliminar la pauta oficial. “Me odian porque les corté la pauta oficial y porque son de izquierda, que no vendría a ser mi posición ideológica”, sostuvo, consignó el diario La Nación. 

En otro tramo de la clase, el mandatario defendió su postura sobre los impuestos. Dijo que se niega a llamar “contribuyente” a quien paga tributos, porque considera que “los impuestos son un robo”.

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Además, planteó que, si los argentinos lo votan y le permiten continuar en el Gobierno hasta 2031, su administración podría devolverles 500 millones de dólares mediante una reducción de impuestos. “¡Vaya que eso es liberarlos!”, exclamó.

Las críticas a Cavallo, el caso FATE y las señales económicas

Milei también cuestionó al exministro de Economía Domingo Cavallo, quien había calificado como “una burrada” la manera en que el Gobierno desmontó el cepo cambiario.

“Este impresentable nacionalizó la deuda en 1982, usó a los argentinos para pagar lo que se habían timbeado y le exigió a Erman González hacer el Plan Bonex; así estabiliza cualquiera”, lanzó. En contraposición, defendió la tarea de su administración para sanear el balance del Banco Central.

El Presidente anticipó, además, que su gestión profundizará las desregulaciones. “No saben lo que se viene el 11 de diciembre de 2027, si reelegimos; hay gente que no va a reconocer más a la Argentina con todo lo que vamos a hacer”, afirmó.

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Durante la ronda de preguntas, un estudiante consultó sobre los ganadores y perdedores del programa económico. Milei respondió que el plan es exitoso y enumeró como resultados la baja de la inflación, sin expropiaciones, controles de precios ni mayores ajustes.

En ese contexto, volvió a referirse al conflicto de FATE y cuestionó a su dueño, Javier Madanes Quintanilla, a quien apodó “gomita lumínica”. Según el mandatario, la empresa no estaba abierta a la competencia, pese a que sus neumáticos tenían precios similares a los de otras marcas.

También acusó al empresario de haber dejado trabajadores en la calle un día antes del debate de la ley de modernización laboral. “Es un empresaurio que quiso romper; un cobarde hubiera retrocedido: nosotros aceleramos”, sostuvo.

Sobre la actividad económica, Milei reconoció que el ritmo de crecimiento se desaceleró y mencionó el impacto de la situación internacional. En particular, señaló las tensiones en el estrecho de Ormuz y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que, según explicó, generan una contracción de la oferta energética y presionan sobre los precios y la actividad.

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