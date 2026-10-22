La historia de Mónica Ruesjas, la deportista que superó dos veces el cáncer y plasmó su lucha en un libro

La pelea contra la enfermedad se cruzó con pérdidas sucesivas y demoledoras. Entre ambos procesos oncológicos, Mónica despidió a su padre (“Pichón”), a su hermano “Pecas” (que en el primer cáncer se había rapado la cabeza en solidaridad) y a su madre Cristina. La muerte de Cristina fue la más cruel en el tiempo. Ocurrió el 16 de agosto de 2025, nueve días antes de que Mónica recibiera la última aplicación de inmunoterapia. “Estaba peleando para terminar con la enfermedad y tenía en la cabeza que no me podía caer. Pero el dolor era inmenso. Me agarré de pensar que tiene que tener algún sentido que yo siga acá y que ellos estarían felices de verme bien”, dice.