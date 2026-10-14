Política

“Ciudades azules”, un libro que propone una mirada sobre los espacios urbanos

La intendenta Chahla participó de la presentación del libro.

Rossana Chahla.
Rossana Chahla.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rossana Chahla presentó el libro “Ciudades Azules” en San Miguel de Tucumán este 14 de octubre, con el fin de promover un diseño urbano adaptado a personas con autismo.
  • El acto se realizó junto a Casa Azul, centro municipal que en 18 meses brindó más de 46.000 consultas interdisciplinarias y formó a 420 familias en su Escuela de Padres.
  • La iniciativa busca consolidar un modelo de accesibilidad universal en la capital tucumana e incentivar el compromiso social con la inclusión y la neurodiversidad.
Resumen generado con IA

La intendenta Rossana Chahla participó de la presentación del libro “Ciudades Azules”, una obra de Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta que propone una nueva mirada sobre el diseño de los espacios urbanos, con especial atención a las necesidades de las personas autistas y a la construcción de entornos más accesibles e inclusivos.

La actividad se desarrolló en Plaza Libertad, ubicada en calle Alberdi al 300, junto al espacio donde funciona la Casa Azul, el primer centro municipal público y gratuito del país especializado en la atención integral de personas con Condición del Espectro Autista (CEA), sus familias y cuidadores. Junto a funcionarios municipales, representantes de asociaciones civiles, profesionales de centros terapéuticos y familiares de personas con CEA, participaron del evento la escritora y coautora del libro, Lucía Bellocchio, y el periodista de LA GACETA Marcelo Aguaysol, quien estuvo a cargo de la presentación.

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Antes del acto central, Chahla y Bellocchio recorrieron las instalaciones de Casa Azul, donde conocieron el trabajo que desarrolla el equipo interdisciplinario dedicado a la atención y el acompañamiento de personas autistas, sus familias y cuidadores.

Según un informe elaborado por la Dirección de ese espacio, en sus primeros 18 meses de funcionamiento el establecimiento brindó más de 46.000 consultas y acompañó a 475 pacientes.

Escuela de Padres

Además, unas 420 familias participaron de la Escuela de Padres, una iniciativa destinada a brindar herramientas de orientación y acompañamiento para afrontar los desafíos cotidianos vinculados con el autismo..

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“La ciudad se tiene que adecuar para poder incluir y no excluir”, expresó la intendenta. Planteó que las políticas de accesibilidad deben extenderse a todos los ámbitos de la vida urbana. “Queremos ser parte de esta ciudad azul. Ya nuestro logo lo dice todo: el azul significa innovación, significa tecnología y significa también inclusión”, sostuvo.  “Queremos que también la gente se involucre, no tan solo el que tenga un familiar, un hijo con autismo, sino también la sociedad misma. Tenemos que escuchar, aprender y trabajar, y también ser más tolerantes”.


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