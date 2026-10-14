“Ciudades azules”, un libro que propone una mirada sobre los espacios urbanos

“La ciudad se tiene que adecuar para poder incluir y no excluir”, expresó la intendenta. Planteó que las políticas de accesibilidad deben extenderse a todos los ámbitos de la vida urbana. “Queremos ser parte de esta ciudad azul. Ya nuestro logo lo dice todo: el azul significa innovación, significa tecnología y significa también inclusión”, sostuvo. “Queremos que también la gente se involucre, no tan solo el que tenga un familiar, un hijo con autismo, sino también la sociedad misma. Tenemos que escuchar, aprender y trabajar, y también ser más tolerantes”.