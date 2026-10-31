Previo a mover hacienda el Senasa exige controlar las garrapatas

Es importante recordar que, cuando una tropa resulta positiva en la inspección en tránsito o en el establecimiento de destino, debe retornar al predio de origen en un plazo máximo de 48 horas. A partir de ese hallazgo, el titular de los animales debe realizar un bioensayo, es decir, un test de sensibilidad que mide la resistencia de la garrapata a los distintos principios activos de los PVG.