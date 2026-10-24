Cítricos: deben registrarse los que deseen exportar fruta fresca

En el caso de México, los requisitos fitosanitarios para la exportación de naranja fresca se encuentran próximos a ser acordados. Por este motivo, se recomienda a los productores interesados en ese mercado seleccionar el destino al momento de realizar la inscripción. Los requisitos fitosanitarios pueden variar según el destino y el producto, por lo que se recomienda consultar las exigencias correspondientes antes de completar el trámite.