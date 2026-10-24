Cítricos: deben registrarse los que deseen exportar fruta fresca

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó, del 19 de octubre al 13 de noviembre de 2026, el período de inscripción de establecimientos citrícolas para la campaña 2026-2027. La inscripción está destinada a productores que deseen exportar fruta fresca a los mercados incluidos en el Programa de Certificación de Exportaciones con Trazabilidad.
En esta campaña, la inscripción contempla la utilización de la nueva versión del Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola (SITC), herramienta mediante la cual los productores que reúnen las condiciones establecidas podrán gestionar el trámite de manera autogestionada.
El procedimiento dependerá de los antecedentes de cada establecimiento en el Programa:
• Productores inscriptos en la campaña 2025-2026: podrán realizar la inscripción de manera autogestionada a través de la nueva versión del SITC.
• Productores que estuvieron inscriptos en campañas anteriores, pero no en la campaña 2025-2026: deberán contactar a la oficina operativa correspondiente para solicitar la habilitación de la inscripción autogestionada a través del SITC.
• Primera inscripción: los nuevos productores y aquellos que no estén inscriptos desde la campaña 2024-2025 deberán realizar el trámite de manera presencial en la oficina operativa del Senasa o del Programa que corresponda a su jurisdicción, y presentar los formularios y la documentación correspondiente.
Al momento de inscribirse, cada productor deberá seleccionar los destinos a los que prevé exportar durante la campaña, teniendo en cuenta los productos incluidos en el programa:
• Unión Europea: naranja, mandarina, pomelo y limón.
• Chile: naranja y limón.
• Colombia: naranja, mandarina y limón.
• Corea del Sur: naranja.
• Costa Rica, Ecuador, Filipinas, Panamá, Perú y República Popular China: naranja, mandarina, pomelo y limón.
• Estados Unidos: limón producido en el Noroeste Argentino (NOA).
• México: naranja y limón.
• Vietnam: pomelo y limón.
En el caso de México, los requisitos fitosanitarios para la exportación de naranja fresca se encuentran próximos a ser acordados. Por este motivo, se recomienda a los productores interesados en ese mercado seleccionar el destino al momento de realizar la inscripción. Los requisitos fitosanitarios pueden variar según el destino y el producto, por lo que se recomienda consultar las exigencias correspondientes antes de completar el trámite.
Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, los productores podrán ingresar en el apartado de cítricos, comunicarse a través del correo electrónico cnc@senasa.gob.ar o concurrir a las oficinas del Senasa.
Se recuerda que la inscripción deberá realizarse en el período indicado, y que completar el trámite en tiempo y forma es fundamental para participar del Programa durante la campaña de exportación 2026-2027.