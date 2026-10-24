Abre la inscripción al curso de Monitoreo de Campo del Senasa

El curso es organizado por el Centro Regional NOA-Sur del Senasa, con la colaboración de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y de la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa), y con el auspicio de la Subsecretaría de Recursos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán. Contará con clases presenciales y, luego, se evaluará a los postulantes.