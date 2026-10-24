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Abre la inscripción al curso de Monitoreo de Campo del Senasa

Entre los requisitos figuran disponibilidad horaria, ser ingeniero o perito agrónomo, o alumno del último curso de Ingeniería Agronómica.

Abre la inscripción al curso de Monitoreo de Campo del Senasa
Por Redacción Economía Hace 8 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) invita a los interesados a inscribirse en el Curso de Monitoreo de Campo-Campaña 2026-2027, una actividad que se engloba dentro del programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica que se envía a los diferentes mercados internacionales.

El curso es organizado por el Centro Regional NOA-Sur del Senasa, con la colaboración de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y de la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa), y con el auspicio de la Subsecretaría de Recursos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán. Contará con clases presenciales y, luego, se evaluará a los postulantes.

Los requisitos para poder inscribirse al curso son: disponibilidad horaria; ser ingeniero agrónomo con título, perito agrónomo con título o estudiante de Ingeniería Agronómica del último curso. Los interesados deben poseer movilidad propia.

Quienes quieran inscribirse deberán concurrir a las oficinas de Afinoa, en la calle Pringles N.° 498, de Yerba Buena, del 26 de octubre al 4 de noviembre, de 8 a 14, con la siguiente documentación: currículum vítae; título original, diploma analítico y certificados; fotocopia del Documento Nacional de Identidad; y teléfono y correo electrónico personales.

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